Почему в День авиации в аэропорту Красноярска больше не проводят массовых авиашоу, как это было, скажем, лет 5 назад? Многие ведь помнят, насколько это было интересно: приезжаешь всей семьей в аэропорт на целый день, можно было зайти в самолет, увидеть столько интересного, сфотографироваться, держась за крыло. А теперь этого нет.

- В последний раз бы проводили авиашоу в таком формате в 2016 году, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Василий Торгашин, начальник отдела внешних коммуникаций аэропорта. – Потом у нас началась реконструкция терминала, туда физически нельзя было выводить гостей. С тех пор за три года ситуация в принципе изменилась . Авиакомпании сейчас не могут предоставлять борты самолетов на 8 – 10 часов, им это экономически невыгодно, простои – значит потери. А поставить маленькие самолеты – зрителям они неинтересны.

Понаблюдать за самолетами можно в другом формате - на споттингеФото: Мария ЛЕНЦ

Однако познакомиться с самолетами можно и в другом формате. Начиная с 2010 года в аэропорту «Красноярск» проводится традиционный споттинг. Фото и видеожурналистов, блогеров приглашают понаблюдать за самолетами с максимально близкого расстояния. По сути – у самого края взлетно-посадочной стороны. В этот раз споттинг проходил два дня, 17 и 18 августа, в нем приняли участие 70 наблюдателей. Причем многие прилетели специально из других городов – Абакана, Томска, Норильска.