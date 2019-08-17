50 лет красноярскому регби. Поклонники спорта собрались на Татышеве и весело отмечают круглую дату

Красноярскому регби 50 лет! Для человека - солидный возраст, для спорта - молодость. Вот уже несколько дней поклонники регби и спортсмены отмечают круглую дату: в городе проходят чемпионат и первенство России, товарищеские матчи, в которых встречаются самые именитые команды.

Эстафета - шанс получить флаер на финальный матч фаворитов и концерт Фото: Диана ИВАНОВА

А в субботу, 17 августа, на Татышеве организовали Rugby BOOM - с развлекательной программой, розыгрышем билетов на игры, флаеров - на концерт группы «Звери» и автограф-сессиями.

Нужно трижды попасть в сетку Фото: Диана ИВАНОВА

- Получить флаер на концерт группы «Звери» не так-то просто, хотя сделать это может практически любой желающий, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Виктория Ким (она пришла вместе с семьей на праздник спорта). - Для этого надо победить в конкурсе, трижды попасть в сетку или приуспеть в эстафете.

Попытка - не пытка Фото: Диана ИВАНОВА

- Здесь сегодня очень здорово: можно и поиграть, и понаблюдать за играми профессионалов и любителей, и в конкурсках поучаствовать. Ведущие очень задорные. Флаер мне все-таки удалрсь отвоевать, - смеется красноярец и большой поклонник регби Дмитрий Смирнов.

Фото: Диана ИВАНОВА

Напомним, что празднование 50-летия красноярского регби завершится в воскресенье, 18 августа, на Центральном стадионе матчем фаворитов.

Также можно и понаблюдать за игрой Фото: Диана ИВАНОВА

Играть будут Красный Яр и Енисей-СТМ. А после этого начнется большой концерт. Выступают «Звери»!