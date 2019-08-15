Геология – наука молодых

В геологию влюбляются однажды и на всю жизнь! С этим, пожалуй, согласится любой геолог. Красноярские школьники, участники XII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, - уж точно согласны. Ведь почти все ребята увлеклись наукой еще в младшей школе. Да так, что теперь планируют связать с геологией жизнь: собираются поступать в вузы именно на геологов и на олимпиаде сумели показать себя с лучшей стороны. Хотя бороться за призовые места пришлось с участниками не только из регионов России. В этом году посостязаться в знаниях собрались 39 команд. В том числе и из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.

Не школьный уровень

- Двенадцатый раз при поддержке Федерального агентства по недропользованию проводится Всероссийская открытая полевая олимпиада, и команда от Красноярского края ее постоянный участник, - рассказала Анна Лопушенко, руководитель, научный сотрудник Музея геологии Центральной Сибири. – Олимпиада проходила в Новосибирске с 1 по 5 августа. Чтобы попасть на олимпиаду, ребята проходят серьезный отбор и подготовку, ведь уровень участников не школьный. Я бы сказала, что есть задания, которые соответствуют уровню 2-3 курсов вуза.

Подготовка идет не один год, занимаются с ребятами сотрудники музея и преподаватели из Института горного дела СФУ. Кадры для олимпиады, да и в целом для геологии и крупных добывающих предприятий, готовит Детско-юношеское геологическое движение (ДЮГД). Сначала ребята проходят краевую олимпиаду, победа в ней – билет на Всероссийскую олимпиаду.

- Программа обучения рассчитана на 4 года, она классическая: строение Земли, состав земной коры, геоморфология, - продолжает Анна Лопушенко. – Летом - полевая практика: мы обязательно выходим на геологический маршрут, занимаемся шлиховым опробованием, изучаем технику безопасности, турподготовку. Олимпиада проводится раз в два года, и за год мы усиленно готовимся. Уже не первый год очень помогает нам в этом золотодобывающая компания «Полюс Красноярск»: оплата проезда, форма команды, - это, не говоря об оборудовании классов. В этом году, например, открыли новый класс, «под ключ» укомплектованный мебелью, компьютерами. Конечно, это помогает привлекать детей – им интересно.

Подготовка идет не один год, занимаются с ребятами сотрудники музея и преподаватели из Института горного дела СФУ.

«Все победы еще впереди»

В этом году красноярская команда заняла на олимпиаде 13 место. Ребята говорят, изначально цель себе ставили – попасть в 15 сильнейших команд.

- Конкуренция год от года все жестче, - говорит Анна Лопушенко. – Команды друг от друга отставали всего на полбалла. Да и задания, прямо скажем, не для слабаков. Например, «геологический маршрут»: 3-4 часа школьники должны провести в незнакомой местности, ориентируясь только на геологический компас, нанести на топографическую карту контрольные точки, провести замеры горных пород. Отличный результат наша команда показала в конкурсе «Описание геологического памятника природы». На протяжении года ребята выбирались в одну из самых крупных в России пещер – «Большая Орешная». Исследовали ее вдоль и поперек. И пришли к выводу, что на нее очень влияет сейчас антропогенная нагрузка – слишком много туристов посещает.

- Три человека из нашей команды в индивидуальных соревнованиях показали отличный результат в «Минералогии и петрографии». И вошли в топ-100 участников олимпиады за все время ее существования, - с гордостью говорит о воспитанниках Анна Лопушенко. – Нужно было определить минерал, описать все его свойства, выполнить тесты. Очень ответственное задание, поскольку в этом случае ребенок отвечает за всю команду.

Хороший результат был в «Радиометрии». Команду представлял Игорь Акулов, в этом году он окончил школу, планирует поступать в Институт горного дела СФУ.

- Два человека в конкурсе участвовали от нашей команды, я и помощник, - рассказывает Игорь, для него этот конкурс стал особенно запоминающимся. – На поле закапывают несколько радиоактивных аномалий, и мы с радиометром за час должны были найти их и дестабилизировать. Всегда боишься не уложиться во время. Под конец счет шел на минуты: раскидываем рулетку, делаем замеры, помощник строит изолинии – очень напряженный момент, даже писать пришлось врачебным почерком. Но классно!

- А каким видите свое будущее, Игорь? Где хотели бы карьеру строить?

- Да с хорошим образованием геолог может работать и за рубежом – путешествовать по миру. Но мне хотелось бы в крае остаться – где родился, там и пригодился, - рассуждает парень. – Очень нравится компания «Полюс», и у меня уже сложилось представление о ней. Краем уха часто слышишь о «Полюсе» - про разные проекты, которые компания реализует. И в тоже время я понимаю, что именно мне и другим участникам нашей команды компания помогает в становлении, помогает реализовать себя как геолога – это очень круто! Конечно, хотелось бы развиваться в рамках этой компании, которая так много лет (а я, например, геологией в третьем классе увлекся) поддерживала тебя. Но, посмотрим, как жизнь повернется. Еще учеба впереди.

Сначала ребята проходят краевую олимпиаду, победа в ней – билет на Всероссийскую олимпиаду.

У Игоря впереди учеба в вузе, а у подрастающего поколения юных геологов Красноярского края – новые победы и призовые места.

- Конечно, будем бороться за призовые места на следующей олимпиаде. И перспективы у нас очень хорошие, - убеждена Анна Лопушенко.

P.S. Конечно, ошибка - думать, что на Всероссийской открытой полевой олимпиаде ребята только состязались в знаниях. Еще они знакомились, общались, участвовали в играх – в общем, отдыхали. Так, как делать это умеют только настоящие геологи.