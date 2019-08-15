В Красноярском крае придумали, как не волноваться за детей

Обо всех возможностях обезопасить своего ребенка в школе рассказал Евгений ЛУКИН, разработчик проекта «Феникс школьная карта», учредитель компании «Феникс группа».

- Евгений Владимирович - в чем суть проекта?

- «Феникс школьная карта» - это система, включающая в себя три модуля: пропуск в учебное заведение через турникет, безналичную оплату в столовой и проезд в общественном транспорте. Все эти данные выгружаются в специальное приложение к телефону, доступ к которому есть у родителей. И благодаря приложению, родители знают, что едят их дети, во сколько зашли и вышли из школы, когда ездили на автобусе.

- Расскажите подробнее про школьные обеды по карте.

- Очень просто: родители, используя Сбербанк, Сбербанк-Онлайн, терминал Сбербанка или Альфа-банк, перечисляют деньги на лицевой счет, привязанный к школьной карте ребенка. Эту сумму видят и ученик, и его классный руководитель. Педагог с помощью личного кабинета на сайте или мобильного приложения для учителей прямо из класса заказывает обеды. Заведующая столовой на своем терминале видит сформированные заявки, например: «7А класс, 25 порций». Как только дети поели, она фиксирует: «заказ выполнен», и деньги автоматически списываются с лицевого счета ребенка. Все понятно и прозрачно.

Что еще важно: всю информацию о продуктах, используемых в школьной столовой, можно синхронизировать с федеральной системой «Меркурий». Она позволяет проследить путь продуктов от фермы до прилавка, исключить скрытое использование заменителей молочного жира, а также молока от больных коров. То есть ребенок получает не только гарантированное, но и безопасное питание.

- А как с личной безопасностью?

- Безопасность - это краеугольный камень проекта. Фиксация пребывания ученика в школе помогает не только родителям, но и МЧС, полиции, медикам. Вся информация хранится на едином сервере, и в случае какой-либо опасности можно сделать рассылку в виде push - уведомления родителям. Например, предупредить, что в конкретном районе разыскивается преступник, и нужно быть бдительнее.

- Как происходит процесс внедрения системы в учебном заведении? Это, наверное, сложно...

- Вовсе нет, установка системы занимает, от двух до семи дней, без ограничений по количеству учащихся. Все зависит от того, насколько быстро учебное заведение подготовит собственную базу данных. И хочу заметить, что систему в школах мы устанавливаем бесплатно.

- Какие перспективы вашего проекта?

- «Феникс школьная карта» имеет многофункциональные модули, которые могут настраиваться под каждую школу индивидуально. В тех школах, где родители или педагоги решили усилить безопасность детей, система «Феникс школьная карта» может быть внедрена. Причем не только в нашем крае, но и в других регионах. В школах, где система уже установлена, она будет дополнена новыми модулями, которые позволят получить еще больше удобных и качественных услуг, связанных со школьной жизнью ребенка. К примеру, в ближайшее время появится модуль, связанный с дополнительным образованием, усовершенствуется мобильное приложение - оно позволит использовать в проекте виртуальные школьные карты.

Приглашаем родителей и педагогов на семинар по теме детской безопасности, который состоится в рамках Сибирского образовательного форума в Красноярске: с 21 по 23 августа в МВДЦ «Сибирь» с 12 до 13 часов в конференц-зале №3.

Если хотите, чтобы «ФЕНИКС школьная карта» появилась в вашей школе, - заходите, звоните или пишите:

fcards.ru

8-800-500-25-69

p_groups@mail.ru

Комментарии:

Татьяна СЫЧЕВНИК, директор Енисейской православной гимназии:

- К проекту «Феникс школьная карта» мы присоединились три года назад одними из первых в Енисейске. Проблема безопасности учащихся очень актуальна в сегодняшнем мире, и нам понятно желание родителей всегда знать, что делает их ребенок и где он находится. Зачастую ведь папы и мамы не знают, когда ребенок ушел из школы и был ли он на занятиях вообще. А сейчас к ним на телефон приходит сообщение: ученик зашел в школу в 8.15, вышел в 14.30. Кроме того, родители видят, что ребенок сегодня кушал - состав комплексного обеда, его стоимость. Еще эта система помогает рационально использовать продукты. Наша проходная и трапезная связаны этой программой, поэтому повар готовит столько порций, сколько детей зашло в школу, то есть неиспользованные обеды больше не пропадают. И классному руководителю больше не нужно собирать деньги на обеды. Словом, все довольны. Родители быстро освоили эту технологию и с удовольствием ею пользуются. У них нет вопросов ни к детям, ни к школе, они знают все расходы ребенка.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, директор школы №176, Зеленогорск:

- Благодаря проекту мы полностью убрали наличный расчет за питание. Сейчас планируем расширять функции, чтобы ускорить систему обслуживания в столовой и буфете. У нас в холле установлены два инфокиоска, и «Феникс Группа» подготовила программу, с помощью которой ребенок сможет самостоятельно выбирать на панели блюда, которые он хотел бы получить в обеденный перерыв. Дальше тоже просто - к инфокиоску прикладывается карта, учеником осуществляется самостоятельный заказ, деньги списываются, выдается чек с номером и перечнем покупок. На раздаче все уже будет готово. Но самое важное - безопасность. В нашей школе обучается 800 детей, охраннику сложно запомнить всех в лицо. А сейчас турникет считывает карту и передает фотографию на монитор дежурного. Поэтому с внедрением Школьной карты у нас появилось больше возможностей обеспечить безопасность каждого ученика.

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