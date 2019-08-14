Мошеннические схемы – как обезопасить себя и близких

МОШЕННИКИ ВСЕ ЧАЩЕ МАСКИРУЮТ СВОЙ НОМЕР ПОД ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА БАНКОВ.

Если вам звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальные данные, нужно проверить, точно ли это сотрудник банка. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка и уточните, все ли в порядке с вашими счетом и картой. Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Такая бдительность не будет излишней. В последнее время мошенники все чаще подделывают официальные телефонные номера банков, чтобы обмануть их клиентов. они используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер банка. Обычно преступник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники, как правило, получают заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с помощью фишинга. Даже если информация звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в банк самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником.

Не принимайте решение в одиночку - посоветуйтесь с близкимиФото: Кристина БРАЖНИКОВА

Чаще всего обманщики используют различные психологические уловки, звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность.

При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое.

Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам.

Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги. В ситуации, когда клиент сам сообщает секретную информацию, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому стоит придерживаться основных правил безопасности, чтобы не потерять деньги:

- Всегда набирайте только официальный номер банка. Он указан на обратной стороне карты и на официальном сайте банка.

- Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора.

- Уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную.

- Не паникуйте и не торопитесь. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов – этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет.

- Никому и ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка.

Всегда набирайте только официальный номер банка

МОШЕННИЧЕСТВО ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Если вам звонят с незнакомого номера и говорят: «Вы вкладывали средства в МММ? Потеряли 400 тысяч? Центральный банк готов выплатить вам компенсацию согласно решению Верховного суда…» Далее неразборчиво произносятся цифры и буквы, как бы обозначающие исходящий номер «документа о компенсации». Человек, которому поступает такой звонок, не верит своему счастью, думая, что наконец-то разобрались, мошенников наказали, деньги вернут. Однако для улаживания всех формальностей необходимо заплатить госпошлину - 10%. Но ваши потерянные деньги вы не увидите, потому что счет, который вам присылает «сотрудник Центробанка», к Центробанку не имеет никакого отношения.

Виды мошенничества

- Приходит смс с предложением получить компенсацию за приобретенные ранее БАДы, денежный выигрыш, потерянные при обмене денег сбережения и т. п. Во всех этих случаях жертве сначала предлагают заплатить «налог» или «госпошлину», и лишь затем мнимый чиновник обещает полную расплату.

- Довольно распространенный вид мошенничества, когда людям по телефону предлагают вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат в Центральном банке России», при этом деньги нужно перевести на счет «финансового представителя» ЦБ. Разумеется, после этого найти «представителя» вкладчику уже не удастся. Расчет мошенников прост – далеко не все знают, что Банк России не предоставляет такие услуги.

- Еще одна схема, которую используют мошенники, – СМС о «блокировке банковской карты». Человеку, получившему такое сообщение, предлагают позвонить «в Центральный банк» по указанному номеру. На другом конце провода мошенники, представляясь работниками ЦБ, пытаются выяснить данные банковской карты, включая PIN-код. Разумеется, после «разблокировки» карты денег на ней уже не будет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Будьте бдительны, проверяйте информацию.Не поддавайтесь на провокации.

- Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

- Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию.

- Если вам сообщили о блокировке банковской карты или списании денег, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка. Список адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте Банка России.

- Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами.