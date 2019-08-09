В Красноярском крае продолжает гореть миллион гектаров леса

На сайте Лесопожарного центра информация о лесных пожарах обновляется каждый час. Хотя многочисленные «диванные» эксперты считают, что информацию скрывают от народа, это не так.

Давайте проанализируем оперативную информацию за последнюю неделю. На 11.00 9 августа на территории края зарегистрировано 118 лесных пожаров на общей площади почти миллион гектаров, точнее, 963 183 га. Угрозы населенным пунктам нет, поскольку почти все пожары находятся вдали от них, в так называемой зоне контроля – 940 093 га. Очаги возгораний есть в районах: Эвенкийский, Североенисейский, Богучанский, Абанский, Кежемский. В тушении принимают участие 789 человек, задействовано 68 единиц техники.

Сутки назад, 8 августа, цифры были такие: лесных пожаров - 137, на общей площади - 916 077 га, в т.ч. Зв зоне контроля 898 142 га.

В начале недели, 5 августа, лесных пожаров было меньше, 97. Меньше была и площадь - 780 875 га и тоже почти все – в зоне контроля, то есть вдали от населенных пунктов.

Буквально за несколько дней площадь лесных пожаров выросла и приближается миллиону гектаров, то есть к той цифре, с которой и началось тушение самолетами министерства обороны.

Напомним, зона контроля – это территория, куда невозможно добраться по суше и тушение идет только с воздуха. Насколько это эффективно, разбиралась «Комсомольская правда»-Красноярск», подробности здесь.