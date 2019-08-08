Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлена эвакуация
Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов. Сегодня в поселок запустили людей, военные (а приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярчскому времени, объявили тревогу: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть: обхявлено об угрозе нового взрыва.
- Все срочно уезжают, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды» Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. – Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления
Люди снова уезжают из Каменки.Диана ИВАНОВА
Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU
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