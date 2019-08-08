2019-08-08T15:38:07+03:00
Происшествия

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлена эвакуация

«Комсомольская правда» - Красноярск передает с места событий [Эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Наш корреспондент передает из поселка КаменкаНаш корреспондент передает из поселка КаменкаФото: Диана ИВАНОВА
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Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов. Сегодня в поселок запустили людей, военные (а приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярчскому времени, объявили тревогу: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть: обхявлено об угрозе нового взрыва.

- Все срочно уезжают, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды» Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. – Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления

Люди снова уезжают из Каменки.Диана ИВАНОВА

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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