Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлена эвакуация

Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов. Сегодня в поселок запустили людей, военные (а приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярчскому времени, объявили тревогу: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть: обхявлено об угрозе нового взрыва.

- Все срочно уезжают, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды» Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. – Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724845" frameborder="0"></iframe> Люди снова уезжают из Каменки.Диана ИВАНОВА