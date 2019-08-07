Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае составит не менее 1,5 - 2 миллиардов рублей

Власти Красноярского края назвали предварительную сумму ущерба, нанесенного региону лесными пожарами. Как заявил накануне в пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, он составит не менее полутора - двух миллиардов рублей. Речь в данном случае идет только об экономической стоимости древесины. При этом Маслодудов подчеркнул, что цифры не окончательные: для подсчета ущерба, нанесенного огнем, существует специальная методика, которую сейчас применить невозможно - пожароопасный сезон еще в разгаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724524" frameborder="0"></iframe> МЧС показали, как тушат пожары в Сибири.

- Рассчетный объем ущерба в год составляет порядка 1,5 - 2 миллиардов рублей - думаю, и в этом году он не будет ниже. Методика оценивает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает экологический ущерб. Готовится комплексная методика рассчета, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем, - сообщил Дмитрий Маслодудов.

Точные цифры предоставят после завершения сезона лесных пожаров, - тогда можно будет оценить степень повреждения деревьев и качество леса. Лесной фонд Красноярского края составляет 158 миллионов гектаров. Напомним, что на сегодняшний день в крае горит 879 618 гектаров леса, большая часть пожаров (864 614 гектаров) действует в зонах контроля, где тушение невозможно. За последние сутки площадь пожаров увеличилась - по данным на вторник, 6 августа, горело 840 тысяч гектаров леса.

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