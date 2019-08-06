Гонка гуманоидов и РобоБоулинг

Мир без техники сегодня вряд ли можно представить. Она окружает нас повсюду, помогая в быту, производстве, учебе и многом другом. Чтобы быть пользователем, нужен только навык. Наверное, поэтому бабушки и дедушки в изумлении, когда трехлетний внук отлично обращается с сотовым телефоном или планшетом. Но чтобы понять, как техника устроена, научиться ее ремонтировать и управлять – нужны специальные знания.

Ребята отправляются на спецкурсы, посещают профильные школы. Но любая учеба – это не только возможность получить знания. Их нужно уметь демонстрировать. А соревновательный дух мотивирует лучше любых пятерок!

Так, на днях 14 школьников из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Китай на крупнейшие международные соревнования по робототехнике.

RobotChallenge – ежегодные соревнования по робототехнике для собранных самостоятельно, автономных и мобильных роботов. На них приезжают команды из Европы, Азии, Центральной Америки и Африки. С 2004 года в состязаниях приняли участие команды из 65 стран. В прошлом году в RobotChallenge приняли участие 2288 робототехников из 30 стран, было собрано 1478 роботов, судили состязания 445 судей. В этом году в программе соревнований будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Но российские ученики "РобоНикеля" вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: "РобоСумо", "РобоБоулинг" и LEGO Unknown Mission. Управлять роботом – мечта любого ребенка:

- Мы занимаемся очень долго: с утра до вечера, - деловито поясняет участник соревнований Степан Харченко. - По-разному ставим блок питания, чтобы сбалансировать вес. Перестраиваем конструкции, иногда ставим по-разному датчики.

Фото: пресс-служба Норникеля

Взрослые, далекие от техники от удивления только руками разводят. Но благодаря занятиям в школе робототехники «РобоНикель», ребята освоили азы программирования, научились понимать действие алгоритмов, принцип работы различных датчиков и механизмов. И фантастические механизмы стали для ребят вполне реальной прикладной действительностью.

Каждый школьник или студент, осваивая ту или иную программу, стремится стать в ней лучшим. Именно поэтому любые соревнования не только повышают образовательную мотивацию, но и помогают почувствовать уверенность в себе и своих знаниях.

Перед самым началом соревнований RobotChallenge, в начале августа, все ученики и преподаватели собрались в Москве, в школе Cyber Class на подготовительный интенсив, где в течение недели усиленно готовятся к RobotChallenge вместе с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным:

- Соревнования — это, в первую очередь, возможность сравнить свои достижения с другими и понять, что ты круче, или еще надо немного поработать, считает Павел Томшин. - Организаторы сказали, что будет около 4000 команд, а это очень много!

Участие в международных соревнованиях – серьезный шанс быть замеченным. И, несмотря на то, что до окончания вуза ребятам еще далеко, такие занятия и конкурсы позволяют сделать правильный профессиональный выбор.

- Многие дети в 2018 году пришли в "РобоНикель", потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны, - рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта "РобоНикель". - В этом году была серьезная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях "РобоНикеля" (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что конкуренция есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом.

Педагоги "РобоНикеля" уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.

НАША СПРАВКА

Программа «РобоНикель» – совместный образовательный проект горно-металлургической компании «Норникель» и школы робототехники «Cyber Class». Проект предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кениг, генеральный директор АНО ДТ «Красноярский Кванториум»:

- Участвуя в соревнованиях, особенно в международных, дети заимствуют опыт у других участников. Представляют свои проекты, а также получают возможность их "протестировать". Получают уникальный опыт, соревнуюсь с другими претендентами на награды. Часто перед соревнованиями ребенок считает что он отлично знает предмет, и пропадает мотивация к занятию. Соревнования здорово отрезвляют, показывают тот уровень, которого можно достичь и к которому можно стремиться. И довольно часто после первых соревнований по робототехнике ребенок уже ждет следующие, чтобы еще лучше подготовиться и показать себя. На соревнованиях ребенок должен делать все сам, без помощи, и тут он проявляет себя, смотрит, как другие ребята справляются с задачей самостоятельно и включается в работу. К тому же такого рода события формируют в ребенке потребность активно проявлять себя во всех жизненных сферах. Участие в международных соревнованиях - дорогое удовольствие. Государство поддерживает такие форматы, но помощь корпораций тоже важна. Для бизнеса это, прежде всего, будущие кадры, которые могут у них работать, и вносить вклад в развитие компании. Также, это еще и создает положительный социально-ответственный имидж компании на международном уровне.