«Рассыпаем муку, чтобы найти по следам»: под Красноярском ищут песика, потерявшегося после ДТП

Ранним утром 28 июля Алина С. вместе с отцом выехали из Железногорска, чтобы забрать из детского лагеря сына. Маленькую собачку Фею, конечно, прихватили с собой. Близкие женщины говорят: Алина вообще с Фифой (так собаку ласково называли дома), старалась не расставаться. И купила-то, в общем, не особо обращая внимание на чистоту крови: ну, и что, что Фея – помесь французского бульдога и чихуахуа?! Собаку взяли, чтобы любить, как члена семьи. И любили.

… Неподалеку от поворота на поселок Кедровый и Памяти 13 Борцов на полосу, по которой двигалась машина Алины, неожиданно вылетела легковушка. Позднее выяснилось, что водитель уснул за рулем. Ехал всю ночь из Новосибирска – вот и не заметил, как закемарил. Столкновение было лобовым. Отец женщины попытался уйти от удара, крутанул руль. Но не смог. Удар пришелся на место, где находилась дочь. Он был такой мощный, что машину отбросило в кювет и перевернуло. Сам мужчина не пострадал, не пострадали и уснувший за рулем водитель и его пассажир. А Алина погибла. Тогда же в распахнутую дверь машины в ужасе сиганула собака... Потерялась.

- Там бурелом, за ним нефтепровод и трава в пояс, а дальше – лес, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анна Щукина, сестра женщины. – Собака маленькая, была сильно перепугана – на стрессе… Где она теперь? Мы думаем, вдруг она к кому-нибудь прибилась, и ее подобрали. Может, после выходила на дорогу, и ее кто-то видел. Хотя я сомневаюсь: испуганная собака, наверное, все-таки в лес рванет… Фея страшно дорога семье. У Алины остался 13-летний сын, он Фифу тоже очень любит. Ребенок остался без матери, ему тяжело, ему очень нужна эта собака - это память об Алине.

Искать Фею пробовали разными способами. Но на голос маленькая перепуганная собака вряд ли выйдет: будет сидеть где-то поблизости, но отзовется – такой характер. Чтобы найти, родственники и друзья в районе поисков закладывали корм и рассыпали муку. Думали: может, выйдет на запах – поесть, а потом по следам можно будет понять, куда она прячется. Но… пока безрезультатно.

- Ищем ее каждый день. Даже ночью выезжали, прочесали весь этот бурелом, - продолжает Анна. – Думали: ночью машин меньше, может, выйдет. Но не вышла. Расклеиваем объявления в поселках – Кедровом, 13 Борцов, Емельяново… Надеюсь, она жива. И если хоть кто-то видел ее, или случайно найдет (грибники, например, или она выйдет в поселок), пожалуйста, сообщите. Нам очень дорога эта собака.

Если у вас есть информация о Фее, или вы готовы помочь с поисками (расклейкой объявлений), свяжитесь с Анной по тел.: 8-953-585-17-89.