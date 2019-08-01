2019-08-01T12:06:32+03:00
Общество

«Отдам все свои сбережения»: красноярец решил потратить отложенные на лечение деньги, чтобы помочь иркутянам

Николай Малоземов на своей машине отправляется из Красноярского края в пострадавшую от паводков Иркутскую область
Мария ЛАВРИНЕНКО
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Николай Малоземов. Фото: Николай ТЕКАЛОВ и из личного архива героя публикацииНиколай Малоземов. Фото: Николай ТЕКАЛОВ и из личного архива героя публикации
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64-летний Николай Малоземов из Дивногорска (Красноярский край) сейчас на пенсии, 30 лет отработал старателем на алмазных приисках в Якутии. Кадры с паводка в Иркутской области увидел в Интернете. Говорит – слезы шли градом, эмоции захлестывали

Ия не утихает. В Тулуне затопило участок федеральной трассы.

- Господи, все меня там поразило. И люди, оставшиеся без всего, а особенно, кто помогает. Две девчонки особенно, про них передавали, как они работают, это настоящие герои.

Николай Малоземов решился. Потратить все свои сбережения, пусть скромные – 30 000 рублей и отправиться на помощь. Он уже связался с работающими в Иркутске волонтерами, сейчас покупает продукты, медикаменты и готовится отправиться в путь на своей «Киа Рио». - 30 000, это две моих пенсии примерно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Николай Иванович. – Скромно, но все же хоть что-то. Думал на них зубы подлечить. Но для людей сейчас эта помощь важнее. У меня два взрослых сына, жена, невестка, все меня поддержали. Еще ищу попутчика, у меня есть одно место в машине, если хотите присоединиться, или передать что-то иркутянам, буду рад.

(Телефон Николая Ивановича – в редакции «Комсомольской правды» - Красноярск).

Вы можете позвонить нам (391) 206-96-52.

Затопленные дома в Иркутской области, июль 2019. Фото: соцсети.

Затопленные дома в Иркутской области, июль 2019. Фото: соцсети.

ДОСЛОВНО

«У нас замечательные и отзывчивые люди»

Павел Циколин, руководитель областного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций»:

- Каждый день мне звонят разные люди со своими предложениями о помощи. Николай Иванович долго думал, чем помочь и не решался, но когда увидел, как в очередной раз вода пришла в затопленные районы не смог сдержать слезы и отчаянье. Он залез в интернет и начал искать контакты по помощи. Так он позвонил мне. Он хочет приехать на своей машине, чтобы помочь и заодно может захватить волонтеров из Красноярска. Хочет приехать не с пустыми руками, поэтому спрашивает об адресной помощи. Когда я спросил, не тяжело ли ему будет, он сказал, что здоров и полон сил. У нас замечательные и отзывчивые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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