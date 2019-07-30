Александр Усс: «Есть красавец-завод, будет и современный город»

На сегодняшний день Богучанский алюминиевый завод, БоАЗ, - это самое современное производство алюминия в России и одно из лучших предприятий мира. БоАЗ работает по технологии обожженных анодов и с использованием централизованной системы сухой газоочистки. Здесь нет профессии электролизника, вместо них работают операторы, причем, смена продолжается 12 часов, поскольку нет вредных условий труда. Бригады из 2-3 человек обслуживают по 42 электролизера, все автоматизировано.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И с экологической точки зрения здесь все сделано на мировом уровне. Два корпуса электролиза длиной 1200 метров каждый, просматриваются насквозь, поскольку электролизеры с высокой степенью герметизации и газов в цехах нет. И нагрузка на окружающую среду — минимальная. Во-первых, здесь замкнутая система водоснабжения и, во-вторых, высокая степень очистки газов: 99,7%.

Губернатор края Александр Усс впервые побывал на БоАЗе. Ему показали существующие цеха и новый современный литейный комплекс мощностью 120 тысяч тонн для производства сплавов, который будет готов к сентябрю этого года.

Производству – новые технологические линии

На строительство первой очереди Богучанского алюминиевого завода было потрачено около 67 миллиардов рублей. Плановая мощность завода - 690 тысяч тонн металла в год. Сейчас на заводе сейчас работают 336 новейших электролизеров марки РА-300Б производительностью 2,4 тонны алюминия в сутки каждый, а будет еще столько же. Плюс новые производства на существующих площадях. Сейчас, например, завершается монтаж линии по производству алюминиевых сплавов итальянской компании Properzi.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Машина второго пускового комплекса готова почти на 90%. Основная продукция этой линии — сплав алюминия с высоким содержанием кремния. Он активно используется в автомобилестроении для изготовления колесных дисков, деталей двигателей и запасных частей, - рассказал Евгений Рапацевич, генеральный директор Богучанского алюминиевого завода.

- Продукция завода уже сейчас востребована как на российском, так и на мировом рынке, а после запуска литейного комплекса, мы уверены, что сможем расширить клиентскую базу и увеличить поставки высокотехнологичных сплавов для автомобильной отрасли, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

- Это красавец завод! Лучший завод России и один из лучших заводов в мире. И экология здесь совсем другая, и культура производства на другом уровне, – поделился своими впечатлениями Александр Усс.

Работникам – бесплатные квартиры и достойную зарплату

После строительства БоАЗа новая жизнь началась и в поселке Таежный. Для семей сотрудников РУСАЛ уже построил 9 жилых домов на 637 квартир, еще 4 дома готовятся к сдаче. Проект планировки нового микрорайона был сделан в 2012 году, 18 гектаров уже освоены, есть еще 100 гектаров для перспективного развития.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс побывал в одном из новых домов в гостях у семьи мастера участка Павла Горбового в их трехкомнатной квартире.

- Я приехал из Саяногорска, начинал ремонтником, сразу получил двухкомнатную квартиру, сейчас в новую переехали. Все нравится, - рассказал Павел.

Квадратный метр в новых домах Таежного стоит от 53 до 79 тысяч рублей, с учетом инфраструктуры. Но служебные квартиры предоставляют работникам завода бесплатно на весь период работы, они оплачивают только коммунальные услуги. Причем, здесь есть и мебель, и бытовая техника. И это в дополнение к достойной зарплате! Плюс чистый воздух, рыбалка, возможность приобрести жилье на «материке» и за несколько лет выплатить ипотеку.

Но строят в Таежном не только жилье. В ближайшее время будут готовы 2 детских сада на 500 мест, школа для 368 учащихся и поликлиника на 100 посещений в смену с небольшим стационаром.

- Мы не отделяем завод от поселка Таежного, в котором живут и наши сотрудники: развивая и расширяя производство на заводе, мы уделяем внимание и развитию поселка. План строительства и благоустройства предусматривает наличие объектов для отдыха и культурного досуга горожан, - уточнил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Району – дороги и благоустройство

Сейчас более 63% продукции Богучанского района – это алюминий. БоАЗ – это, без преувеличения, новая жизнь большого таежного региона.

В самом начале строительства БоАЗа было подписано соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем. Край предоставил заводу налоговые льготы, взамен на эту сумму поселок и район должны получить социальную инфраструктуру.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К концу этого года планируется подведение итогов выполнения этого соглашения. Общий объем инвестиций РУСАЛа в поселке Таежный – около 7 млрд рублей. На сегодняшний день 2,2 млрд рублей вложено в инфраструктуру (скважины, очистные сооружения, теплотрасса, электроснабжение), более 1,5 миллиардов - в детские сады, поликлинику и школу, в 3,3 миллиарда обошелся жилой фонд.

После завершения строительства вся инфраструктура будет передана в муниципальную собственность.

Если говорить о «внешности» нового микрорайона, то дома здесь разные, яркие, построенные с учетом сурового климата. Детские площадки оборудованы безопасными покрытиями и рассчитаны не только на малышей, но и на подростков. Кстати, детей здесь очень много, поскольку семьи молодые и есть все условия для воспитания.

Работники завода сами придумали парк с аллеей Победы, с прогулочными и зелеными зонами.

- Со вкусом полный порядок, - оценил губернатор и поставил задачу сформировать проект планировки поселка с надлежащим благоустройством.

В 2020 году начнется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, - с каждым годом условия жизни в поселке будут приближаться к городским, однако, существенное преимущество здесь останется: чистый таежный воздух.

Справка КП

В 2006 году на Красноярском Экономическом Форуме компании РУСАЛ и РусГидро подписали соглашение о совместной реализации проекта БЭМО, Богучанского энерго-металлургического объединения, в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Это крупнейший инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый металл на БоАЗе был получен в 2015 году, первая очередь запущена полностью в марте 2019 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Усс, губернатор Красноярского края: ФОТО УССА

- Мы договорились сделать план планировки поселки с благоустройством и дорогами. В этом году решится вопрос строительства новой котельной.

Что касается дорог и улучшения транспортной доступности, появились перспективы финансирования. Дни Красноярского края в Совете Федерации завершились рекомендациями правительству Российской Федерации рассмотреть возможность включения в госпрограмму «Развитие транспортной системы» реконструкции дорог Богучаны-Абан-Канск и Богучаны-Кодинск, у нас есть возможность получить на это 6 миллиардов рублей. До 2022 года должно завершиться строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки. Авиационное сообщение – тоже проблема, пока что расписание неудобное и нужно в ближайшие два месяца проработать этот вариант сообщения с большой землей.

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