Отпуск в Красноярском крае-2019: что посмотреть в Шушенском

Представьте, что у вас есть всего одна свободная неделя. Отдохнуть хочется, а времени на дальнюю дорогу жалко. Но есть вариант провести несколько дней в Красноярском крае. Вариантов очень много, вот только один из них. Начало маршрута здесь

День третий. Шушенское

Расстояние от Красноярска 500 километров, время в пути 8 часов. Советуем выехать не позже 6 утра, чтобы успеть к цели. А это историко-этнографический музей «Шушенское», он открыт до 18 часов. Работает, кстати, 364 дня в году (выходной 1 января), и все эти дни, даже в будни, здесь полно народу. Музей был создан в 1970 году, к 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата.

Ленин с женой и тещей снимали несколько комнат в крестьянском доме. уних было не только все самое необходимое, но и прислуга, 15-летняя девочка.

Но на экскурсии можно изучить не только подробности ссылки Ленина, но и быт и жизнь сибирской деревни 19 века. А еще можно познакомиться с ремеслами и даже попробовать сделать что-то самостоятельно. Рекомендуем мастер-класс, на котором за 250 рублей вы, вместе с профессиональным гончаром, слепите горшочек или подсвечник, вазочку или стаканчик и заберете свое произведение на память о Шушенском.

В поселке Шушенское на центральной площади есть кафе и столовая, где можно покушать вкусно и недорого. Есть кафе и в самом музее, блюда и напитки подают в глиняной посуде, сделанной на территории музея.

И переночевать можно прямо в музее! Несколько лет назад здесь построили так называемую Новую деревню, в которой воспроизведены усадьбы минусинского и ангарского крестьянина 19 века. Причем, это не гостиница, а погружение в атмосферу того времени, что, впрочем, не исключает и современные удобства.

Теперь о ценах. К затратам на бензин нужно прибавить билет в музей, это 320 рублей с двухчасовой экскурсией. Ночевка в Новой деревне обойдется в 2000 рублей с человека, все номера благоустроенные, есть стоянка для автомобилей. В крестьянских деревянных домах есть свой шарм, аромат натурального необработанного дерева, ухоженные подворья, в которых можно почувствовать себя крестьянином 19 века.