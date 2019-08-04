Озеро, пляж, физика, химия и чай: в Красноярском крае школьники совместили летний отдых и полезные занятия

Озеро «Пионерское» (Абанский район) и палаточный лагерь «Березка» снова встречает гостей! С 8 по 12 июля здесь работала предметно-методологическая школа «Перспектива». В этом году здесь собрались дети и педагоги нескольких районов края и даже из Тувы.

Составляют план занятий Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Цель – отдохнуть и набраться знаний. На протяжении пяти дней рука к руке, голова к голове, идея к идее за партами, на лавочках, на берегу, на сцене ребята искали пути решения различных задач и учились чему-то новому.

Дети знакомятся с расписанием Фото: Кристина РУКОСУЕВА

- Идея создания такой школы появилась на краевых семинарах по созданию и реализации Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Лилия Береговская, директор предметно – методологической школы «Перспектива». - Тем более опыт работы такой школы уже был в Краснотуранской школе. Опыт интересный, захотелось воплотить эту идею в нашем районе. Работать сложно и в материальном плане, и кадровом: педагоги в отпусках, кого – то приходится уговаривать, но большинство педагогов, настоящих в самом высоком смысле этого слова, откладывают все домашние дела и едут работать.

К кончу первого дня дети все познакомились и подружились Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Жизнь в «Перспективе» была и интересной, и сложной. Найти себе занятие по душе мог каждый. Направлений несколько: «Прикладная математика», «Финансовая грамотность», «Химия», «Физика», «Биология и жизнь», а также производственная и клубная деятельности.

- На занятиях по физике мы строили воздушного змея, - говорит Михаил Зосенко, учащийся Залипьевской школы. – Мы чертили, конструировали и решали задачи. Это много новых и полезных знаний.

Делают воздушного змея Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Ребята сами планировали свою деятельность: учебную, клубную, производственную. Они разрабатывали учебный план, а после корректировали его – создавали индивидуальный учебный маршрут на день. Каждое утро – общий сбор. Вечером - Совет командиров, в ходе которого обсуждались планы на следующий день. Учителя учитывали все внесенные замечания и пожелания. Учет и контроль - через общее табло учета по видам деятельности. В итоге взрослые и дети одинаково подключены к планированию работы, распределению обязанностей, учету, контролю.

Полетел! Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Дети учились мыслить творчески. Они анализировали, обобщали, сравнивали, делали выводы, излагали свои мысли точно и по делу. Старались вникнуть в самую суть дела, ставили грамотно вопросы и получали ответы.

- Больше всего понравилась математика, - сказала Юлия Трускина, ученица Долгомостовской школы. – Я научилась возводить большие числа в квадрат и как умножать многозначные числа с помощью опорного числа.

И как они так держатся? Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Научиться спрашивать, отвечать и понимать. Казалось бы, что сложного? Но не каждый сможет раскрыться перед другим человеком, показать свое слабое место. Не сразу, но ребята поняли смысл фразы «каждый цель – каждый средство». Они научились сотрудничать. Помогать друг другу. Каждый понимал, что от его действий зависят успехи других и наоборот. Все это создавало атмосферу взаимопомощи и сотрудничества.

Развивающие игры Фото: Кристина РУКОСУЕВА

- Я научилась проводить качественный анализ меда, молока, масла, сыра. - рассказала Онгазай Чооду, учащаяся школы в тувинском селе Кызыл - Арыг. - И все это на занятиях по химии. Даже не предполагала, что это такой интересный предмет.

А чем он пахнет? Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Ребята находили нужную информацию в интернете, словаре или другой справочной литературе. Учились получать нужные сведения от другого человека.

- Мне кажется, что самый интересный учебный модуль - это биология, - сказал Александр Мельников, учащийся Никольской школы. - Биология рядом с медициной, а какие – то знания о медицине необходимы каждому человеку.

Дети были восхищены высоким профессионализмом педагогов и особенно их отношением к обучающимся. Это были не учителя и ученики, а скорее партнеры.

Опыты Фото: Кристина РУКОСУЕВА

- Во время занятий по финансовой грамотности я научился формировать семейный бюджет, - говорит Иван Максимов, ученик школы №7 города Канска. – Это поможет правильно распоряжаться своими финансами.

Дети даже научились делать особый чай на занятиях по «Чаеведению». По руководством Владимира Лебединцева (кандидат педагогических наук, доцент, представитель региональной общественной организации по развитию коллективного способа обучения) мальчики и девочки особым способом скручивали листики Иван-чая, сушили, мяли, потом снова сушили… Оооо, это целая наука. Но в итоге каждый ученик привез домой коробочку с ароматным лесным чаем.

Ребята делают чай Фото: Кристина РУКОСУЕВА

- Я научился изготавливать фиточай из Кипрея: заготавливать, выбирать ростки, ферментировать и высушивать листья Иван – чая, - похвастал Данила Парахонько, учащийся Новоуспенской школы. - Угощу своих родных удивительным чаем, который сам сделал! Вот!

Вечерний театр Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Но дети не только учились. Для них были организованы интересные спортивные, интеллектуальные и развлекательные игры, а еще диспуты, квесты, конкурсы. В конце каждого дня - вечернее представление. Ребята организовывали различные театральные постановки, игры и даже пели песни. Всех поразила своим пением Норжун Тюлюш, победитель Всероссийского конкурса «Огни Сибири». Ее голосище просто завораживал.

Вечер Страха особенно запомнился Фото: Кристина РУКОСУЕВА

И, конечно, еще один «главный герой» школы - озеро «Пионерское». Теплое, спокойное, чистое, прозрачное, бесподобно красивое… А потому в планах каждого дня – часы купания по нескольку раз в день. Конечно, под строгим контролем взрослых.

Но больше всего ребят манило озеро - теплое, прозрачное, красивое! Фото: Кристина РУКОСУЕВА

После окончания летней школы ребята получили аттестаты, но с разными результатами. Итог зависел от активности: допустим, кто-то решил ограничиться одним модулем, а другой же успел посетить четыре направления. В любом случае, этот документ – весомый вклад в портфолио каждого.

Но самое главное – дети подружились. Многие обменялись телефонами и намерены продолжить общение.

- Я встретил много новых друзей – будем обязательно созваниваться, а может, и увидимся, - надеется Артем Эфферт, учащийся школы №7 города Канска. – А полученные знания по математике пригодятся мне при сдаче ЕГЭ.

Последний костер перед отъездом Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Все взрослые участники школы получили благодарственные письма, а педагоги ещё получат Сертификаты о прохождении курсовой подготовки.

- Я желаю всем участникам сюда возвращаться, - говорит Марина Хмырова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №7 города Канска. – Эта школа совершенствует знания не только по предметам, но еще учит общению с разными людьми. Желаю детям здесь расти, и пусть эта школа станет для них школой взросления. Спасибо администрации Долгомостовской школы за их неугомонность и желание творить чудеса для детей!

Все ребята получили аттестаты Фото: Кристина РУКОСУЕВА

Пять дней пролетели незаметно. Дети не хотели расставаться, и каждый пообещал, что вернется сюда в следующем году.