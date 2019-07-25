Безвозмездно, то есть даром. Разбитого инсультом французского туриста спасли врачи красноярского краевой больницы

Моложавый, подтянутый, в свои 68 Жан-Франсуа выглядит едва ли не на 20 лет моложе. Притом романтик – решился повидать Сибирь. Вот и купил себе круиз по Енисею. Удовольствие, кстати, не из дешевых: за недельный тур нужно выложить от 100 до 300 тысяч рублей.

Но, когда прилетел в Красноярск, случилось несчастье. Утром отправился на завтрак в отеле и вдруг почувствовал – правая рука и нога как онемели. Это был инсульт. Все симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.

Благо вокруг были люди, тут вызвали «скорую». Так что за иностранцем прислали спецавтомобиль из отделения кардиологии краевой больницы. Она считается одним из лучших в стране. Здесь не только евроремонт и современное оборудование. Как только «скорая» берет пациента на борт, медики уже знают, какая проблема, и готовят решение.

Так что Жана-Франсуа ждала особая бригада, дежурный невролог Мария Восклецова и анестезиолог-реаниматолог Владимир Брюханов. Между тем с момента сосудистой катастрофы прошло чуть больше часа. Осмотрев пациента, решили: надо вводить тромболизис, дорогой препарат для рассасывания тромбов.

Сработало: мужчине буквально на глазах стало лучше. Пропала асимметрия рта, смещение языка. В руке и ноге будто появилась сила. Его отправили в реанимацию, а позже – в отделение кардиологии.

- Жан-Франсуа понимает, какую серьезную угрозу для его здоровья и даже жизни нес ишемический инсульт в бассейне левой среднемозговой артерии, - говорят в краевой больнице. - Он счастлив, что все медицинские службы Красноярска сработали в его случае безупречно и оперативно. И это действительно так: скорая помощь вовремя доставила пациента в сосудистый центр краевой больницы, доктора, согласно четко прописанным стандартам, назначили и провели лечение.

Больному вовремя сделали укол, и все обошлось.Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь пациент уйдет из больницы на своих ногах. Хорошо, что все произошло, пока он был в Красноярске. Если бы инсульт разбил Жана-Франсуа уже на теплоходе, все могло бы выйти по-другому.

Вылечат, но за сколько?

Этот случай получил широкое освещение в СМИ, как местных, так и федеральных. Высоким профессионализмом врачей действительно нельзя не восхититься. Однако мы задались вопросом: попади российский турист в больницу за рубежом, его, разумеется, вылечат. Только вот за каждый день пребывания в клинике, медикаменты, консультации врачей выставят счет - чаще всего, на внушительную сумму (десятки, а то и сотни тысяч долларов).

У нас же ситуация кардинально иная. Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск, за полноценный уход и лечение с французского туриста не возьмут ни копейки, ни цента. Хотя человек довольно обеспеченный, заплатить для него не проблема.

Из реанимации его уже перевели в обычную палату.Фото: Мария ЛЕНЦ

Для больницы же лишних денег не бывает. Пригодились бы и для приобретения оборудования/медикаментов, и на поддержку персонала, но… Согласно федеральному закону РФ, если идет речь об угрозе жизни пациента (и тут не принципиально, нашего или из-за рубежа), медики не имеют права брать с него плату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если российский турист попадет в беду за границей, что его ждет?

Александра Войчук, менеджер по туризму:

Стандартная медицинская страховка в среднем предполагает покрытие – 50 тысяч евро на человека. Сама часто летаю по работе, с детьми. Встречались разные случаи. В Таиланде, например, нашему туристу делали коронарное шунтирование. Часть лечения страховка покрыла полностью, остальное потом доплачивали родственники.

За границей каждый четвертый-пятый сталкивается со всяким. Кто-то попадает в больницу. И, если бы не оказывали помощь, люди бы просто не летали. Страховка же идет стандартно, в пакетном наборе. Ни один визовый центр не даст документы на визу без страховки. Тем более она стоит недорого – 1-3 доллара в сутки.

Если кто-то и полетел самостоятельно, без страховки, сделал это напрасно. Был случай, в Перу отправилась девушка, наша знакомая. Страховки у нее не было вообще. Они серфингисты, ее ударило доской, произошел инсульт. К счастью, первую помощь ей оказали безвозмездно. Там были русские врачи. Вовремя сделали уколы, потом еще из России передавали лекарства. Остальное собирали всем миром – на транспортировку, там же девять перелетов.

У нас во Вьетнаме у сына был солнечный ожог. Мы даже страховку не открывали, вызвали врача, он пришел в номер. Нанес мазь, и зажило. До этого в Турции мы с ребенком все прошли. И ротавирусные были инфекции, и под капельницей лежали, страховка все покрыла. Даже когда у маленьких зубки лезли, температура поднималась.

Если по личному опыту: мне за границей спокойнее обратиться к врачу по любому вопросу. Конечно, только при наличии страховки. Поскольку то, о чем я говорила раньше, случаи все же исключительные.

А вы что думаете?