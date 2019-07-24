2019-07-24T06:46:34+03:00
Общество

Уникальная операция: в Красноярске детские ЛОР-хирурги удалили у подростка опасную опухоль

Ранее таких пациентов отправляли за пределы края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уникальная операция: в Красноярске детские ЛОР-хирурги удалили у подростка опасную опухоль. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения краяУникальная операция: в Красноярске детские ЛОР-хирурги удалили у подростка опасную опухоль. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения края
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Уникальную операцию провели в Красноярске детские ЛОР-хирурги. Пациент – 17-летний подросток, которому врачи поставили диагноз «ангиофиброма носоглотки». Это опухоль, которая формально является доброкачественной. Но на самом деле она опасна из-за своей локализации и еще потому, что у нее бывают рецидивы.

В краевом минздраве говорят: раньше такие операции в Красноярске не проводили. Они относятся к разряду сложных – из-за того, что у пациента может начаться сильное кровотечение, ему необходимо массовое переливание крови. Так что детей с таким диагнозом отправляли в медицинские центры за пределы края, где уже наработан соответствующий опыт.

Нужно отдать должное красноярским врачам: за последние годы они далеко продвинулись, освоили мировые методики проведения различных операций. Даже сердца научились пересаживать успешно. Вот и за ангиофиброму носоглотки взялись. Перед этим тщательно подготовились.

- В данном случае имела место командная работа нескольких клиник, для получения прекрасного результата лечения ребенка. На подготовительном этапе компьютерная томография с контрастированием опухоли проводилась в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства. Для эмболизации сосудов («закрытия» специальными эмболами артерий, обеспечивающих питание опухоли) пациент был госпитализирован в Краевую клиническую больницу. Этот этап был проведён очень качественно рентген–хирургами клиники, что позволило минимизировать кровопотерю в дальнейшем, - рассказали в краевом минздраве.

Прооперировали подростка в оториноларингологическом отделении Красноярской межрайонной детской больницы №4. Проводили операцию совместно с заведующим кафедры ЛОР-болезней КГМУ профессором Сергеем Вахрушевым и заместителем главного врача по медицинской части Ирины Каширцевой.

И уже через сутки пациент был переведен из палаты интенсивной терапии в отделение. Сейчас он полным ходом идет на поправку

ИСТОЧНИК KP.RU

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