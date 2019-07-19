2019-07-21T07:11:52+03:00
Общество

В Красноярске на «Столбах» созревают смертельно ядовитые ягоды

Туристов на территории заповедника просят не пробовать ничего на зубок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на «Столбах» созревают смертельно ядовитые ягодыВ Красноярске на «Столбах» созревают смертельно ядовитые ягодыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на «Столбах» созревают смертельно ядовитые ягоды. Администрация заповедника неспроста предупреждает туристов не собирать на территории дикоросы. К тому же для тех, кто нарушает правила заповедного леса, полагается штраф до 4 тысяч рублей.

Если кого-то штрафы не останавливают, тогда, может, будет полезна эта информация о последствиях, а ведь они могут быть чрезвычайно серьезными. Некоторые красивые с виду растения могут быть чрезвычайно опасными.

Одно из них – волчье лыко или волчеягодник обыкновенный. Кустарник небольшой и достаточно редкий, внешне напоминает сирень. Ягоды у него ярко-красные, глянцевые, похожие на вишню. Все части волчьего лыка смертельно ядовиты, не случайно у него такое название.

Волчье лыко. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Волчье лыко. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Живокость высокая или дельфиниум, или шпорник высокий – сейчас как раз зацветает в приручейных кустарниках, на высокотравных полянах. Высотой от 1,5 до 3 метров, очень эффектное растение с длинными сине-фиолетовыми соцветиями. Ядовит от корня до цветков. На коже оставляет ожоги, при попадании внутрь – серьезное отравление, особенно для детей.

Борец высокий – распространенный представитель семейства лютиковых с очень эффектными цветами. И очень ядовит от корней до мелких семечек.

Борец. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Борец. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Жимолость лесная встречается довольно редко, включена в Красную книгу Красноярского края. Плоды ярко-красные, растут попарно, при употреблении в пищу вызывают тошноту и диарею.

Очень часто дети, да и взрослые тоже, травятся вороньим глазом. Черная ягода на вид такая притягательная, аппетитная. Но 3 – 4 таких ягоды способны вызвать тошноту, рвоту и колики, судороги и нарушение сердечного ритма.

Вороний глаз. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Вороний глаз. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Вех ядовитый растет по берегам рек, стариц, заболоченным местам. Его легко можно принять за петрушку. Но последствия – смертельны.

Наконец, дерен белый или свидина – декоративный, особенно красивый осенью кустарник с ярко красными ветвями. Его можно увидеть на Лалетинской дороге. Ни в коем случае нельзя рвать красивые голубовато-белые плоды, которые созревают ближе к августу-сентябрю, они вызывают расстройство желудка.

Дерен белый. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Дерен белый. Фото: сайт заповедника "Столбы"

Специалисты советуют: не трогайте незнакомые вам цветы и ягоды. Лучше возьмите камеру и снимайте все, что вам нравится – это намного безопаснее и полезнее. И обязательно предостерегайте детей от опасности. И тогда прогулка по территории «Столбов» станет для вас приятной и безопасной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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