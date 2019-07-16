Смертельно ядовитое растение зацвело в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-16T11:31:21+03:00

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В Красноярском крае зацвело ядовитое растение, живокость. Срывать его цветы опасно для жизни, предупредили сотрудники заповедника «Шушенский бор».

Кто не знает, в соке этих ярких синих цветов, привлекающих внимание туристов, содержатся токсичные алкалоиды, способные принести гибель человеку или животному. Как раз сейчас, когда растение цветет, ядовитое вещество достигает наибольшей концентрации. Если оно попадет в организм, это может оказать токсичное воздействие на сердце и сосуды, центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт. В больших дозах вещество способно вызвать в смерть, в малых - рвоту или судороги.

- Если отправляетесь на прогулку с маленькими детьми, не оставляйте их без присмотра, - сообщает 7 канал со ссылкой на администрацию заповедника. – Следите за тем, что срывают дети, будьте предельно осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU