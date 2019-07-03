Архитектор Владимир Медиевский: «Храмы притягивают людей»

Владимир Валерьевич - автор проектов храмов в Красноярске (Св. Апостола Луки при ж.-д. больнице, Св. Пантелеимона Целителя на больницы №20) и в крае (Северо-Енисейск, Партизанское, Березовка, Ачинск, Сосновоборск, Лесосибирск, часовня Св. Сергия Радонежского на оз. Виви, в географическом центр России и др.).

Владимир МЕДИЕВСКИЙ

- Владимир Валериевич, каким же должен быть современный храм и, самое главное, есть ли у духовенства и архитекторов определенные требования к месту его расположения?

- Всегда храмы строили в лучших, самых торжественных и чистых местах, удобных для людей. Всегда они располагались в центральной части села или города. Это всегда было высокое, крупное градообразующее сооружение. Но и наоборот, есть масса примеров, когда скиты и монастыри располагали в лесах, и они становились центрами притяжения, вокруг которых формировались поселения. Устройство храма зависит от места, в котором он находится и какие функции выполняет.

- Если говорить о церковной архитектуре Красноярского края в целом, то чем она примечательна, каковы ее характерные черты?

- Есть очень интересные исторические храмы. И есть храмы 90-х годов, когда ютились где только можно, в приспособленных помещениях, ни о какой эстетике и речи не было. Новые храмы в то время строили небольшие и дешевые. Я тогда предложил экономичную конструкцию и первый такой храм – Святого Пантелеймона на территории 20-ой больницы. Там очень стесненная территория, храм получился небольшой, всего 10 на 10 метров, но удалось уместить и звонницу с колокольней, и подцерквье с крестильным храмом, и молитвенный зал.

Новый храм в Казачинском будет с большим подворьем и прогулочными террасами. Фото: предоставлено Владимиром МЕДИЕВСКИМ

- Сейчас вы занимаетесь воплощением своего проекта Троицкого храма в селе Казачинское. Расскажите, на каком этапе сейчас находится строительство и что получится в финале?

- Храм в Казачинском знаменит мироточащей иконой Казанской божией матери, и там много паломников. А церковь маленькая, находится в приспособленном здании и давным-давно назрела потребность в новом храме.

Изначально задумывался просто храм. И начали строить деревянный. Но потом сменился меценат, и она предложила кирпичный храм. Поскольку фундаменты были запроектированы под деревянный, пришлось выкручиваться и это удалось. Получился высокий, вместительный, необычный храм с необычными арками. Там есть и ризничная, и трапезная и другие служебные помещения, без которых не может существовать приход. Ведь храм - это не только место для молитвы, это место и для другой деятельности: общения, обучения и пр. и все это нужно предусмотреть.

Но появился новый меценат, депутат Госдумы Сергей Натаров, и он предложил сделать не храм, а комплекс с воскресной школой, гостиницей для паломников, домом архиерея, духовно-просветительским центром с различными лекционными классами и учебными мастерскими. Территории не хватало, ее увеличили и запроектировали новый проект. Он понравился, Владыка при встрече с Патриархом Кириллом получил благословение.

Этот комплекс находится на берегу реки Черная, недалеко от места ее впадения в Енисей. С восточной стороны участка проходит главная сельская улица. Вокруг храма предусмотрен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников.

Этот комплекс рассчитан на весь Казачинский район – детей будут привозить, чтобы они занимались традиционными ремеслами в художественных мастерских.

Планировалось закончить строительство к 400-летию Енисейска, наверное, не все успеем, но надеемся.

В Казачинском появится второй в крае духовно-просветительский центр рядом с храмом. Первый - Успенский» в Красноярске.

- Сегодня вместе с этим номером газеты вышел православный путеводитель по Енисейску к 400-летию города. И там как раз мы советуем заехать по дороге в Енисейск в Казачинское и Большую Мурту. А какие храмы посоветовали бы вы, если бы составляли паломнический маршрут Красноярск-Енисейск?

- Есть масса мест, про которые никому не известно. Много археологических раскопок, которые могли бы стать основой археологического туризма. Есть Большая Мурта, связанная с именем святителя Луки, храм в Сухобузимском на родине Сурикова. Есть ряд маленьких храмов, простые, деревянные, без изысков, например, в селе Мокрушинское. Здесь есть свой колорит в сочетании с природным окружением. И это притягивает сюда паломников.

- Но вернемся в Троицкому храму в Казачинском. Объединение религиозного и светского учреждений на одной площадке мы видим в Красноярске на примере Успенского монастыря и культурно-исторического центра Успенский. Новое место для спокойного умиротворенного отдыха. Все мероприятия бесплатные. Вход для всех свободный. Возможно, в этом и есть будущее храмов, в объединении со светскими учреждениями? Как вы считаете?

- Это однозначно, за этим будущее. Мы долго жили в аскетических условиях. Красоте не уделялось никакого внимания. На примере Успенского монастыря мы видим, как нужно подходить к благоустройству территории. Архитектура - это не только стены, это и окружение. Те, кто приходят туда, видят красивый и чистый город Красноярск.

- В 1995 году вы сделали дипломный проект «Графическая реконструкция церкви Красноярского Успенского общежительного монастыря (по материалам Л.А.Чернышева,1910-е), в 1997 году - первый проект деревянной часовни. Откуда возник интерес к церковной архитектуре и держится уже больше 20 лет?

- Все это благодаря моему учителю, руководителю первых работ, человеку, который приложил много усилий для восстановления школы культовой архитектуры в Красноярском крае, Анатолию Блохину.

После диплома я пришел к нему в мастерскую. Работы в 90-е не было, мы перебивались случайными заказами и Блохин предложил делать проекты часовен и храмов на будущее. И потом мы их стали показывать заказчикам. Анатолия Федоровича не стало в 1997 году, он не дожил до своего сорокалетия. А эскизные проекты остались, с них все и началось.

- А вы верующий - Конечно, иначе как бы я проектировал храмы? Когда начинал, был неверующим, но постепенно пришел в православие. Очень повлияло общение с настоятелями во время строительства первых храмов. Особенно с отцом Александром из Енисейска. Его уже нет в живых, а беседы с ним остались незабываемыми.

- Вы автор множества церквей, деревянных и каменных, думаю, все они памятны и дороги, как дети. Но все же, какие и почему вы бы выделили?

- Конечно, первую и последнюю. Первая – Пантелеймоновская церковь, на которой набил много шишек. И строилась она очень тяжело. Был создан Попечительский совет, куда вошли все предприятия правобережья. Один директор говорит, мы можем дать бочку краски. Как бочку краски? Да вы же промышленный гигант! Не гигант, а почти банкрот, отвечает директор. Кто-то пожертвовал одно, кто-то – другое, приходилось выкручиваться. Иконостас вырезал Александр Луговской, очень интересный человек и мастер. В итоге получился хороший храм: необычное сочетание кирпича и дерева, хорошая акустика.

Храм Андрея Первозванного в Лесосибирске - самый большой мой храм и очень качественно построенный. Идеальная кладка, швы по линейке, каждый кирпичик клали по уровню и за время строительства поменяли 70 уровней! За счет очень грамотной организации строительства храм возвели за один сезон, с мая по октябрь. Поразительное качество и поразительная скорость! Руководил очень квалифицированный прораб, круглосуточно ходил с проектом, не отступая ни на сантиметр.

- В 19 веке существовал набор типовых проектов храмов, сейчас есть типовые проекты школ и детских садов – по ним строить дешевле. Но можно ли строить храмы по образцу?

- Можно, но надо знать меру. Все строить по типовым проектам недопустимо. Но когда лучшие проекты используются повторно, не более двух-трех на епархию, это нормально.

Например, храм Андрея Первозванного в Лесосибирске вошел в программу возведения двухсот православных храмов в столице, но построен с изменениями. Один к одному не всегда получается, да и нет такой необходимости. Мне радостно, что удалось спроектировать такой храм, который пользуется спросом. – Православные храмы, синагоги, мечети, костелы – это то, что в первую очередь смотрят люди в других городах и странах, даже неверующие! Культовые здания стоят веками и восхищают людей. Однако есть те, кто выступает против строительства новых храмов. Почему это происходит?

- Почему люди против? Не понимаю. Может, слава Геростата привлекает, желание что-то такое- эдакое отчебучить, проявить себя через протест. Человек когда- что-то отрицает и критикует, зачастую пытается себя возвысить. Возможно, тут примешивается политика. Недоброжелатели понимают значение православной веры для нашей страны и потому храмы становятся объектом нападок. Но надо помнить: в 1917 году разрушили храмы и через несколько десятилетий рухнула страна.

- Насколько я понимаю, основные средства на строительство храмов идут не от прихожан, а от меценатов. Насколько они вмешиваются в процесс проектирования и строительства?

- По-разному. Где-то полностью доверяют, где-то активно участвуют. Приведу пример с бывшим начальником ГУВД края Борисом Петруниным и церковью Пресвятой Богородицы в поселке Усть-Мана. Изначально было желание построить часовню. Но для любого поселка нужна церковь и как обойтись без бытовых помещений? Процесс строительства шел непросто и небыстро, и получилась хоть и маленькая, но замечательная церковь, я туда с удовольствием хожу на службы, она самая моя любимая и вокруг очень красиво. Сейчас строится колокольня, а семья Петруниных была и осталась в числе активных прихожан.

- О каком храме мечтает архитектор Медиевский. Каким он должен быть и где его строить?

- Мечта построить красивый храм там, где он нужен людям, и чтобы он был полон.