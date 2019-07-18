«Они ее не выбросили, а решили отдать»: заводчица рассказала о собаке, которая 200 километров шла к бывшим хозяевам

Лапы стерты в кровь, искусана комарами, морда вся исцарапана, голодная и потерянная – такой бульмастифа Мару (по документам - Манора) обнаружили волонтеры неподалеку от железнодорожного вокзала в Красноярске. 200 километров она прошагала по путям от Ачинска - чтобы вернуться к хозяевам, которые ее бросили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720417" frameborder="0"></iframe> Мару ищет новый дом.Видео:

Сейчас Мару вместе с провожатым (волонтеры попросили знакомых, которым оказалось по пути) уже доставили в Новосибирск заводчице.

- Строго говоря, хозяева Мару не выбросили. Разместили объявление в Интернете, что отдадут в хорошие руки, я его увидела и позвонила, сказала, что сама могу собаку назад забрать. Правда, когда они узнали, что собака сбежала, махнули рукой – ну ладно, убежала и убежала, - говорит Алла. - Я просила их расклеить объявления по станциям электричек, но они не стали заморачиваться. Я не отказываюсь от своих собак, если по каким-то причинам люди не могут их оставить. Деньги я не возвращаю, но они и не требовали, хотя щенок стоит 35 000.

В данный момент собака проходит реабилитацию, как минимум, месяц мы не будем никому ее отдавать. Будем лечить лапы, обрабатывать раны. Мару покусанная, собаки могли ее подрать, когда бежала по деревням. То, что она искала дом, это точно. Собаки очень привязываются к людям. Она же не побежала в Новосибирск, а именно стремилась туда, где жила. Хотя удивительно, что она пошла в ту сторону. Территориально у нее не было ориентиров совершенно. В городе они гуляли только во дворе, она больше нигде не была. А если учесть, что пробиралась по тайге, вовсе удивительный случай. Это порода егерьская, у них есть чуйка, чтобы не теряться в лесах, но все равно, представьте, через столько поколений помогли ей качества породные.

Мару Фото: Дарьи Стулинской

После лечения Алла собирается найти для Мару новый дом и хозяев, которые не откажутся от нее. С разрешения заводчицы публикуем ее телефон: 8 (963) 947-78-40. А Мару ищет новых хозяев - без аллергии на верных собак.

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