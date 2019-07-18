Красноярский особенный мальчик на целый час стал пилотом «Боинга» и совершил кругосветное путешествие

- Мам, а скоро? – 8-летний Матвей Цариков сидел с мамой и отцом в здании терминала аэропорта «Красноярск» и с нетерпением ждал, когда прилетит обещанный самолет. Его самолет! Самый настоящий «Боинг». И он будет в нем не пассажиром, а пилотом! Даже не верится! Взрослые ведь не обманут? Они ведь пообещали! Где же самолет?

Родители Матвея Анастасия и Сергей Цариковы разделяли эмоции сына, волновались. В конце прошлого года они узнали о существовании благотворительного проекта для особенных детей «Мечтай со мной». О нем рассказали родители таких же деток, с которыми Цариковы общаются в социальных сетях. Анастасия нашла сайт и оставила там заявку. Ответа пришлось ждать долго. Примерно в апреле им позвонили, чтобы уточнить кое-какие организационные моменты. А исполнить мечту удалось только сейчас.

Командир воздушного судна пригласил Матвея в кабину пилота. Фото: ресурсный центр «Добровольчество»

- Мы приехали в аэропорт заранее, боялись, что попадем по пути в пробку. Потом еще сидели в аэропорту, ждали, когда прилетит самолет, - рассказывает мама Анастасия. – Нам устроили экскурсию, провели в такие места терминала, куда обычных пассажиров не пускают. Мы прошли по коридору, где ходят пилоты и стюардессы. Наконец, нас привезли на взлетное поле. У Матвея глаза горели от восторга.

В терминале аэропорта семью пригласили туда, куда обычных пассажиров не пускают. Фото: ресурсный центр «Добровольчество»

Командир «Боинга» протянул Матвею руку, пожал по-мужски и пригласил в кабину. Там оказалось сколько разных кнопок и рычагов, но мальчишка не растерялся. Ему все было настолько интересно, что он провел за штурвалом почти час и совершил кругосветное путешествие. А на прощание получил целый пакет подарков.

Матвей взял с собой в путешествие маму и папу. Фото: ресурсный центр «Добровольчество»

Мама рассказала, что самолетами сын «заболел» с самого первого полета. «А кто за рулем самолета? А где пилоты сидят? А как в кабине все устроено? А можно туда пройти?» - много лет засыпал Матвей родителей вопросами. Теперь, когда его мечта исполнилась, у него появились три новые: долететь до Луны, там поставить флаг России и вернуться назад на Землю.

Вперед, к мечте. Фото: ресурсный центр «Добровольчество»

- «Мечтай со мной» - федеральный проект для особенных детей, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск руководитель ресурсного центра добровольчества в Красноярском крае Виктория Балакина. – На сайте проекта можно оставить заявку. Родители Матвея написали, что их сын хочет побывать в кабине пилота. Я – региональный представитель, поэтому заявку перенаправили мне и я ее отработала.

Фото на память. Фото: ресурсный центр «Добровольчество»

Виктории пришлось долго писать по инстанциям, чтобы получить согласование. Авиакомпаний много, но договориться, чтобы самолет задержался на час-другой в аэропорту Красноярска ради особенного мальчика, оказалось непросто. Сначала утвердили один самолет – сорвалось, затем второй - снова сорвалось. Удалось договориться только с четвертой попытки. На это ушел почти месяц. Спасибо руководству аэропорта «Красноярск» - пошли навстречу и оказали поддержку. Грузовой самолет «Боинг-747» авиакомпании «ЭйрБриджКарго» совершал рейс из Европейской части страны в Азию. В Красноярске он должен был сесть планово. К этому и подгадали мечту мальчика.