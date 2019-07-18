2019-07-18T10:59:38+03:00
Общество

Вот такой дресс-код! Житель Железногорска пришел в администрацию в юбке, когда его не пустили в шортах

Юбку надел прямо в холле, и охранники дали пройти - запрета на юбки нет [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вот такой дресс-код Фото: соцсетиВот такой дресс-код Фото: соцсети
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Вот это да! Житель Железногорска (Красноярский край) явился в администрацию городка в... юбке. И ладно бы, если бы мужчина был, так сказать, женственный. Так нет же - самый что ни на есть брутальный мужик: косая сажень в плечах, бицепсы, лысина, борода... Как оказалось, на такой шаг его вынудил дресс- код. В шортах в администрацию не пускают. Вот и рассудил мужчина: не пускаете в шортах - пройду в юбке! Переоделся прямо в холле здания и на глазах у изумленной охраны прошагал внутрь.

Мужчина надел юбку, чтобы пройти в администрацию Железногорска.Видео: соцсети

- Меня уже один раз в шортах отсюда завернули, - басистым голосом говорит мужчина, натягивая поверх синих шорт юбочку в цветочек, - так что пройду в юбке. Привет - администрации Железногорска!

Охрана мужчину не остановила на простом основании: юбки в здании не запрещены, и в инструкции по поводу юбок ни слова нет. Комсомольской правде - Красноярск в администрации Железногорска пояснили, что мужчина пришел получать пропуск на городскую территорию (Железногорск - город закрытый, здесь расположены предприятия оборонного комплекса). И его, действительно, один раз не впустили в здание, попросив сходить и переодеться.

Юбку пастельных тонов мужчина натянул поверх шорт Фото: соцсети

Юбку пастельных тонов мужчина натянул поверх шорт Фото: соцсети

- В здании администрации дресс-код, и охрана проинструкирована по поводу шорт отдельно, - сообщили в пресс-службе мэрии Железногорска. - Это не пляж, а человек, когда приходит в официальное учреждение, должен выглядеть достойно. Затрудняюсь сказать, какая еще одежда под запретом, но по поводу шорт точно есть распоряжение. Поскольку мужчина не дебоширил, его пропустили - да, в юбке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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