«Обрадовался, когда бабу оправдали. Она невиновна!»: как живет бабушка, которую обвиняли в растрате денег внука-сироты

Обвинительный приговор опекунше-растратчице, присвоившей себе деньги сироты для полиции и прокуратуры стал громким преступлением. «Я думала, меня в тюрьму посадят!» - искренне радовалась Надежда Денисовна вынесенному судом условному сроку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720672" frameborder="0"></iframe> Как живет бабушка, которую обвиняли в растрате денег внука-сироты - 1.Елена ПЕСТРИКОВА

Но для нас – перевернувшей всю душу историей бабушки, которая «тянет» на себе двух детей и, - прости ее, господи, не знает, что чеками надо отчитываться за каждую потраченную на детей копейку. Напомним, именно «Комсомолка» помогла добиться того, чтобы бабушку оправдали. Спустя пару месяцев после этих событий мы побывали у Булатовых в гостях. Как живете, Надежда Денисовна?

Встретили радушно

Найти дом Надежды Денисовны Булатовой в богом забытом селе Майск оказалось непросто. От районного центра Шушенского проехали 50 километров по гравийной дороге. Потом сделали круг по селу. Спасибо добрым людям, подсказали, в какую сторону ехать. Наконец, оказались у нужного дома.

Надежда Денисовна встречай гостей, как положено по-деревенски, у воротФото: Елена ПЕСТРИКОВА

Хозяйка сама вышла встречать гостей. Улыбается. Распахнула ворота, радушно приглашает войти. Сразу бросается в глаза, что дому в обед исполнится сто лет, он ссутулился и осел на фундаменте, крыльцо сравнялось с землей.

- Не надо, не надо, не разувайтесь, - останавливает бабушка, приподнимая тюлевую занавеску, чтобы мы вошли внутрь. – Вот так у нас – ни хорошего, ни плохого. Терпимо.

Саша, внук Надежды Денисовны, вышел из своей комнаты, немного прихрамывает. Но выглядит молодцом. Парню уже 15 лет, у него пробиваются юношеские усы. В последнее время, после того, как о семье благодаря «Комсомолке» узнала вся страна, мы в этом доме не первые гости. И все равно хозяева чувствуют себя неловко, хотя стараются этого не показывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720673" frameborder="0"></iframe> Как живет бабушка, которую обвиняли в растрате денег внука-сироты - 2.Елена ПЕСТРИКОВА

«У нас был потоп»

- А у нас тут потоп был, все промокает. Намедни был ливень, - показывает хозяйка дома.

- Так у вас крыша протекает?

Саша по-мужски вступает в разговор:

- Там шифер слетел. Менять надо. У некоторых бывает хуже, наверное.

- Когда дом построили?

- Я даже сама не знаю, - отвечает Надежда Денисовна. - Может, в 30-х годах. Мне 70 лет, а когда я родилась, этот дом уже стоял. Так что я не знаю, с какого он года. Все сыпется, все валится. Времянка уже завалилась. А крышу накрывали 45 лет назад.

Старому дому, в котором живут бабушка и внуки, в обед сто лет исполнитсяФото: Елена ПЕСТРИКОВА

Большая нужда чувствуется во всем: высокие стены давно просят, чтобы с них содрали толстый слой извести и побелили вновь. Настоящая русская печка давно требует внимания. Сделать такой ремонт бабушке с внуками не под силу, а нанимать – финансы уже не позволяют. Господи, да где же те несметные богатства, в присвоении которых Надежду Денисовну когда-то обвинили?

«Первым делом подумала: а как же внуки?»

Бабушка устраивается в стареньком кресле, начинает рассказывать, как же так получилось, что на нее завели уголовное дело.

- Опека на меня подала в суд, что я незаконно тратила деньги. Не то, что незаконно… - от волнения Надежда Денисовна всегда заикается. А тут еще пережитой стресс. – На Сашу нужно столько всего – и обувь, и все на свете, не говоря уже о пропитании. Когда получала на него пенсию, было терпимо. А сейчас не хватает даже на самое необходимое.

Внутри все требует ремонта: окна, стены, потолок и старая русская пескаФото: Елена ПЕСТРИКОВА

Напомним, что 11 лет назад Надежда Денисовна узнала, что ее внучка Олеся (от средней дочери) оказалась в детском доме. Поехала за ней, а там ее ошарашили: «А вы знаете, что у вас еще и внук есть? Но у него ДЦП. Будете забирать?» Бабушка ни минуты не колебалась, взвалила на старости лет на себя эту ношу. Получала опекунские деньги на Сашу и Олесю, плюс пенсию по инвалидности на Сашу, плюс свою пенсию – выходило около 50 тысяч в месяц. А в деревне столько расходов.

Сегодня бабушка не понимает логики в поступках службы опеки. Они ведь 10 лет знали, что она пенсию на внука получает. Почему в самом начале не проверили? Ничего бы этого не было, если бы все держали под контролем. А то спохватились впервые за 10 лет – и сразу заявление в прокуратуру: «нецелевое использование денег внука».

Постановление прокуратуры о прекращении уголовного дела Надежда Денисовна бережет, как большую ценностьФото: Елена ПЕСТРИКОВА

«Я просто махнула рукой, что хоть от меня отвязались»

- Когда зачитали приговор, я махнула рукой, что хоть отвязались от меня. Главное, что не посадили. За год я так вымоталась. Каждый день думала: а если посадят, куда детей? Девчонка, может, нашла бы место, взрослая уже. А Сашу куда? В детдом? Там бы над ним издевались.

К слову, Олеся в этом году окончила школу, подала документы сразу в несколько учебных заведений в Абакане (он ближе всего). Ей исполнилось 18 лет, опекунские на нее уже не положены. А у бабушки забота: нужно как-то помогать.

- Не знаю, смогу ли откладывать дальше со своей пенсии. Денег не хватает. Я бы хотела улучшить проживание: все валится, все сыпется. Вещей не хватает, много чего не хватает. На Сашу получаю 12 тысяч и на себя 10 тысяч. Итого на 23 тысячи.

- Саша, а ты переживал, когда думал, что бабушку посадят? Как ты будешь без нее?

- Мне было не по себе, не хотел я, чтобы бабу посадили. Что-то там наговорили, а опека даже разбираться не стала. Обрадовался, когда бабу оправдали. Она невиновна, - уверенно отвечает парень.

Внук Саша, о нем бабушка переживает больше всегоФото: Елена ПЕСТРИКОВА

Откуда только силы берутся?!

Надежда Денисовна ведет показывать свое хозяйство: есть корова, теленок, курочки. Затем берет коромысло с ведрами – и… на реку. По неухоженной тропинке. Набирает полные ведра. А ведь бабушке, на минуточку, 71-й год идет!

На обратном пути она успевает показать: забор повалился. Чужие коровы в этом году зашли в огород, посадки вытоптали. Огораживать нужно. Договорилась на горбыль – 30 тысяч стоит, будет теперь по 5 тысяч в месяц отдать. А иначе никак.

Дров в дровянике – кубометра 4-5 лежит, на зиму этого ох как мало. Нужно еще столько же покупать. Деревенские мужики дров зараз привезут и наколют, но им ведь заплатить нужно.

Представилось, сколько раз за день Надежде Денисовне приходится на реку по воду ходить: чтобы скотину напоить, для стирки, для готовки, полы помыть, для бани… Да где у этой бабушки только сил берется?! Есть ли у нее вообще предел терпения? И тут вспоминаем сказанные ранее слова:

- Для меня сейчас главное – внуки.

Откуда в бабушке только силы берутся? А ведь ей уже 70 лет!Фото: Елена ПЕСТРИКОВА

Послесловие

За минувшие полгода, мы общались с Надеждой Денисовной Булатовой много раз. Десяток – не меньше – звонили ей по телефону, интересовались, как дела. И знаете, на что обратили внимание: ни разу за это время бабушка не сказала: «мне нужно». Только: «им, внукам, нужно». Золотая бабушка, здоровья ей много лет – она так нужна Саше и Оксане.

Если вы хотите помощь семье Надежды Денисовны, вы можете позвонить в редакцию "КП" по телефону: (391) 206-96-62.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Любовь Скоблик, специалист отдела опеки и попечительства Шушенского района:

- В соответствии с законом мы проверяем эту семью два раза в год. Надежде Денисовне объяснили порядок отчета за используемые средства, которые приобретены опекуном выше прожиточного минимума. Олеся и Саша оба стоят в очереди на внеочередное получение жилья. Их поставили, как только им исполнилось 14 лет, так что жилищные интересы их защищены. Жилье они получат в пределах Шушенского района, однако они могут написать заявление на получение жилья в другом районе края. И даже в Республике Хакасия, если Олеся будет учиться в Абакане и решит остаться там. Нужно только обратиться к нам в опеку.