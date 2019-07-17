2019-07-17T09:08:01+03:00
Пресс-центр "КП"

Поздравление с Днем металлурга

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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Дорогие красноярцы!

От всей души поздравляем вас с Днем металлурга!

Для жителей нашего региона этот праздник особенный. Благодаря развитию металлургического производства рос и расстраивался Красноярск. На заводах трудились и трудятся тысячи земляков.

Благодаря разработанному на нашем предприятии оборудованию, каждый год выпускается более 2 миллионов тонн алюминия и алюминиевых сплавов с высокой добавленной стоимостью, что в совокупности составляет 5% от общемирового производства. Каждый из нас вносит посильный вклад в общее дело, благодаря чему наш край становится богаче, перспективнее.

Нашим жителям мы хотим пожелать быть счастливыми и успешными, в работе, в любимом деле. Чтобы в ваших семьях всегда был достаток, чтобы благодаря вашему труду вы могли гордиться не только своей профессией, но и городом в котором живете. Счастья вам, благополучия, процветания, успехов в осуществлении самых смелых идей, здоровья вам и членам ваших семей!

С уважением, коллектив ООО «НПЦ магнитной гидродинамики»

ИСТОЧНИК KP.RU

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