2019-07-17T05:18:27+03:00
Общество

На Красноярск надвигаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер

Метеорологи и спасатели предупредили об ухудшении погоды
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На Красноярск надвигаются ливни с грозами, град и шквалистый ветерНа Красноярск надвигаются ливни с грозами, град и шквалистый ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели и метеорологи предупреждают: в Красноярске 17 июля ожидаются дожди с грозами и штормовой ветер с усилением до 15-20 метров в секунду. Об этом рассказали в управлении по ГО и ЧС администрации города. Непогода придет, по данным специалистов Среднесибирского УГМС, в центральные районы края. Здесь местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами крупный град.

В части безопасности спасатели напомнили красноярцам о необходимости во время ветра держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт. Автолюбителям и пешеходам также стоит усилить внимание. Напомним ткже, что в грозу небезопасно находиться у водоемов и купаться, вода - хороший проводник. Не стоит также прикосаться к электроприборам и выключателям.

Если вы попали в беду, круглосуточный телефон для вызова спасателей - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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