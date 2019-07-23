2019-07-23T14:36:23+03:00
Общество

«Синие глаза и пепельные волосы»: самая красивая в мире школьница-модель из Красноярска снялась для элитного бренда

12-летняя Алиса Самсонова продолжает покорять империю моды [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Синие глаза и пепельные волосы»: самая красивая в мире школьница-модель из Красноярска снялась для элитного бренда. На фото Алиса слева. Фото: Mischka Aoki.«Синие глаза и пепельные волосы»: самая красивая в мире школьница-модель из Красноярска снялась для элитного бренда. На фото Алиса слева. Фото: Mischka Aoki.
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Пятиклассница (только без приставки «обычная») из Красноярска Алиса Самсонова снялась для элитного бренда детской одежды Mischka Aoki. Взгляните: снимки получились просто фееричными!

Кто не в курсе: Mischka Aoki – это одежда для подростков. Эксклюзивная, стоимость одного платья – от нескольких тысяч долларов.

- Пышные юбки, роскошные вышивки, перья, кружева, жемчуг и кристаллы… Это уже не про жизнь, это про искусство! – говорят ценители. – Поэтому несмотря на свою юность, люксовый бренд покорил весь мир.

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Настоящий ангел
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А кому еще представлять кутюрные наряды, как не девочке, которую этой весной признали самой красивой юной моделью на планете? (Алиса вошла топ-15 рейтинга престижного издания Bright Side). Синие глаза и пепельные волосы, ангельская внешность… 12-летняя школьница из Сибири в моделинге сколько помнит себя, полжизни не меньше. Работает с такими «титанами», как Armani Junior, Monnalisa, Liu Jo.

Рекламные плакаты и журналы с ней разлетелись по всему миру. Настоящая топ-модель! Но, кроме съемко, интересов у Алисы – хоть отбавляй. Обожает читать, возиться со своим песиком Вилли.

alisasamsonovaalisasamsonova
Пятиклассница из Сибири покоряет империю моды
2088 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А еще по 3-4 часа в день занимается художественной гимнастикой, с 4 лет, - делится мама Алисы Елена. – Это очень закаляет!

mischkaaokimischkaaoki
Одна из самых красивых девочек-моделей в мире красноярка Алиса Самсонова
5955 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, в будущем Алиса видит себя вовсе не моделью. А… тренером по гимнастике.

Возможно, многие скажут – ребенок перегружен, но…

- Это совершенно другой мир, другая планета! – считает мама. - Для Алисы и других детей съемки – это удовольствие, стопроцентное приключение.

alisasamsonovaalisasamsonova
Алиса вошла в топ самых красивых детей-моделей мира
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Алиса в моделинге полжизни
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Второклассница из Красноярска снялась для Армани

Съемки в Италии, дорогие наряды, гонорары… Простая второклассница Алиса Самсонова из Красноярска живет жизнью сказочной принцессы. Девочка – топ-модель, а недавно получила работу, за которую бьются сотни взрослых красавиц: снялась для Armani. Рекламные плакаты и журналы с ней разлетелись по всему миру (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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