«Синие глаза и пепельные волосы»: самая красивая в мире школьница-модель из Красноярска снялась для элитного бренда

Пятиклассница (только без приставки «обычная») из Красноярска Алиса Самсонова снялась для элитного бренда детской одежды Mischka Aoki. Взгляните: снимки получились просто фееричными!

Кто не в курсе: Mischka Aoki – это одежда для подростков. Эксклюзивная, стоимость одного платья – от нескольких тысяч долларов.

- Пышные юбки, роскошные вышивки, перья, кружева, жемчуг и кристаллы… Это уже не про жизнь, это про искусство! – говорят ценители. – Поэтому несмотря на свою юность, люксовый бренд покорил весь мир.

alisasamsonova Настоящий ангел

А кому еще представлять кутюрные наряды, как не девочке, которую этой весной признали самой красивой юной моделью на планете? (Алиса вошла топ-15 рейтинга престижного издания Bright Side). Синие глаза и пепельные волосы, ангельская внешность… 12-летняя школьница из Сибири в моделинге сколько помнит себя, полжизни не меньше. Работает с такими «титанами», как Armani Junior, Monnalisa, Liu Jo.

Рекламные плакаты и журналы с ней разлетелись по всему миру. Настоящая топ-модель! Но, кроме съемко, интересов у Алисы – хоть отбавляй. Обожает читать, возиться со своим песиком Вилли.

alisasamsonova Пятиклассница из Сибири покоряет империю моды

- А еще по 3-4 часа в день занимается художественной гимнастикой, с 4 лет, - делится мама Алисы Елена. – Это очень закаляет!

mischkaaoki Одна из самых красивых девочек-моделей в мире красноярка Алиса Самсонова

К слову, в будущем Алиса видит себя вовсе не моделью. А… тренером по гимнастике.

Возможно, многие скажут – ребенок перегружен, но…

- Это совершенно другой мир, другая планета! – считает мама. - Для Алисы и других детей съемки – это удовольствие, стопроцентное приключение.

alisasamsonova Алиса вошла в топ самых красивых детей-моделей мира

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Второклассница из Красноярска снялась для Армани

Съемки в Италии, дорогие наряды, гонорары… Простая второклассница Алиса Самсонова из Красноярска живет жизнью сказочной принцессы. Девочка – топ-модель, а недавно получила работу, за которую бьются сотни взрослых красавиц: снялась для Armani. Рекламные плакаты и журналы с ней разлетелись по всему миру (Подробности).