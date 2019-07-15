Слетать на Плато Путорано и вырастить ухо с GPS

Фестиваль Geek Picnic - это крупнейший опен-эйр науки и технологий. За современными навороченными названиями скрываются интересные, привлекательные для самого широкого круга слушателей и зрителей вещи. Вовсе не нужно обладать высшим техническим или медицинским образованием, чтобы принять участие в лекции британского биолога-геронтолога Обри ди Грей, который говорит о старении и борьбе с ним. А австралийский художник-акционист Стеларк рассказал, как глотал микрокамеру, чтобы увидеть свои внутренние органы, а также продемонстрировал «выращенное» на левой руке третье ухо со встроенным GPS, с помощью которого люди могут слышать художника из любой точки мира.

Гостей Geek Picnic на площадке ждали активности для детей и взрослых, практические мастер-классы и научные головоломки. А в одной из центральных зон фестиваля расположена «молекула» «Норникеля». Цифровизация экономики коснулась работы компании, которая сегодня активно работает с большими данными на производстве. А благодаря внедрению роботизации и других технологий будущего, перспективные проекты становятся днем сегодняшним. В «молекуле» можно было, надев очки виртуальной реальности, спуститься в шахту, побывать на заводе и подняться на Плато Путорана и пройтись по Северному морскому пути, а ещё попробовать себя в роли крановщика и поразливать металл. Кроме того, всех гостей, поставивших хэштег geeknornik, угощали «никелевым» мороженым:

- Здесь выступает очень много интересных людей, - комментирует Юрий Шеховцов, директор департамента инновационных технологий компании «Норникель». - Технологии идут вперед, люди становятся все более ориентированными на технологии, молодежь учится. Очень позитивный формат, очень хорошо, что мы его сделали.

Ждали гостей не только научные новинки и развлечения. Но и полезности, которые ориентированы на молодежь, их карьеру и будущее. Так, в лектории «Норникеля» проходил интеллектуальный квиз, и лекции про bigdata в маркетинге, о цифровом культурном шоке и по блокчейну. Стоит отметить. Что для более подробного изучения технологии блокчейн студентам, имеющим бакалавриат, «Норникель» предлагает обучение в магистратуре на базе МФТИ, где в основе программы будут лежать структура и правила работы существующих блокчейн-проектов, а также криптография, вопросы безопасности, разработки и интеграции программного обеспечения, математические основы технологии и теория игр.

В общем, веселая музыка, общение между людьми и роботами, а также многочисленные интерактивы не оставили равнодушных среди посетителей Geek Picnic 2019. Организаторы пообещали - в следующем году будут новые локации, герои и сюрпризы.