В Красноярске бабушка выращивает помидоры прямо под окнами многоэтажки

В Красноярске бабушка выращивает помидоры прямо под окнами своей многоэтажки. Любовь Гавриловна Верченко десятки лет живет в старенькой «хрущевке» на улице Астраханской (правобережье, недалеко от Октябрьского моста). Газоны там есть, ведь когда строили дом, нормативы были другие. Да и землю сюда заводили специально с лесных зон, она богатая, плодородная.

Но вот беда – долгое время газоны эти никому не были интересны, на них буйно росли сорняки. Пенсионерка несколько лет назад продала свою дачу. Но любовь к земледелию никуда не исчезла. Любовь Гавриловна не могла пройти мимо такого большого участка: это сколько же земли просто так пропадает?!

Огородница ухаживает за своими посадками. Фото: пресс-служба администрации города

Заручилась поддержкой соседей, чтобы после не было потом недовольства. Вырвала заросли крапивы, перекопала землю и высадила цветы. А на следующий год решила, а не почему бы не посадить вместе с цветами овощи? Так и сделала. Сегодня под окнами многоэтажки находится небольшой, но уютный огородик: здесь растут помидоры, кабачки, кусты смородины, укроп, подсолнух и даже картошка.

Любовь Гавриловна ухаживает за своим хозяйством, поливает. Прохожие останавливаются, чтобы полюбоваться и сделать фотографию. Между прочим, многие соседи последовали примеру пенсионерки и тоже начали культивировать свои газоны. Так что будете на Астраханской, заскочите посмотреть.