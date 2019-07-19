Дрессировщик сбежавшего в красноярском зоопарке ягуара: «Через мои руки прошли разные хищники, но такого я не видел»

Дверца распахнута, а у самого вольера лежит черный ягуар. С совершенно ошалелыми желтыми глазами. Такую сцену застал один из охранников красноярского зоопарка «Роев ручей» утром 16 июля. Хищник вырвался на свободу. Подобного не случалось за всю 19-летнюю историю парка.

15 минут на воле

Заметив человека, хищник не сдвинулся с места, будто оцепенел. Между тем до открытия оставалось чуть больше десяти минут, вот-вот могли подойти посетители.

Поэтому действовать надо было мгновенно. Передал по рации, что ягуар на воле. Всех оповестили по громкой связи. Большая часть сотрудников кинулись на выход. А к вольеру подтянулись зоологи и ветврачи. С оружием, стреляющим дротиками со снотворным.

Мощный зверь провел на воле 15 минут. Фото: Роев ручей.

Дозу выбрали верно. Спустя минуту после «выстрела» хищник уже спал. Так его удалось вернуть в вольер. Говорят, ягуар пережил сильный стресс. Но ближе к вечеру пришел в себя и во всю играл. Всего на свободе он провел около 15 минут. Казалось бы, малость. Но только не в этом случае.

Виновного ищут три дня

- Для понимания: клетки животных открывают один раз в день – для уборки, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь зоопарка «Роев ручей» Екатерина Михайлова. - Клетки открывают раз в день – для уборки. Делают это с 8 утра. То есть это случилось, и сразу же ягуара обнаружили. Для кормления же клетку не открывают, на это есть специальные выдвижные миски.

В вольерах у всех опасных животных существует система тамбуров. Принцип тут такой: ты заходишь в одну дверь, другую закрываешь. Прямого выхода на улицу нет. Там несколько замков, дублирующих друг друга: навесные, задвижки, карабины – по нескольку штук бывает. Нереально, чтобы животное само открыло клетку. Здесь, конечно же, человеческий фактор. Виновного, скорее всего, уволят. Решать будет руководство.

Здоровый, опасный, как Майк Тайсон среди животных, говорит дрессировщик. Фото: Роев ручей.

Сейчас идет служебная проверка, все, имевшие доступ в вольер, пишут объяснительные. Но – повторимся – три дня, и результата отчего-то нет. Или (как вариант) он не озвучивается. Ждем результатов расследования.

«Труслив - и этим страшен»

К сведению: Яго родился в 2012-м году в зоопарке Екатеринбурга. Когда котенку было три месяца, его продали в госцирк. В 2017-м передали в «Роев ручей» Красноярска. Почему? Ведь он был молодой, здоровый (в дикой природе ягуары живут до 12 лет, а в неволе все 25). Да и была ли такая опасность? Яго же работал в цирке с людьми, привык к ним.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось разыскать человека, который знал Яго еще котенком и фактически спас от смерти. Это дрессировщик Юрий Суматохин. Вот что он рассказал.

Была ли реальная опасность? Или ситуацию раздули, как вы считаете?

- Когда услышал о том, что произошло, меня немножко тряхануло. Потому что знаю, на что способны хищные животные.

Яго - очень трусливый кот. И это самое страшное. Из-за своего страха может очень навредить. Когда животное боится, оно нервничает. Яго может остро реагировать, и успокоить его было тяжело.

Например, он мог обратить внимание, прихожу я в красной или синей футболке. Не знаю, почему, но на синие у него была страшная реакция. Просто бросался на эти вещи. Я даже не подходил к нему в такой одежде.

Выкормили люди

Почему Яго пришлось спасать?

Когда Яго родился, от него сразу же отказалась мать. Был вторым, первая – сестра Наоми - сейчас в Нижнем Новгороде. Тоже родилась черной, через год появился Яго. У него была родовая травма. Поэтому ему и дали такое имя (оно означает «идущий по следу»), чтобы окреп, пошел за сестрой.

Его выкормили люди. А потом трехмесячным котенком продали нам. (Я работал в госцирке в то время). Начали мы потихонечку заниматься. А потом, когда я стал выступать самостоятельного, выкупил Яго у цирка за 250 тысяч рублей.

Не мог иначе. Мы выходили его, потратили силы, нервы, деньги. Тем более работать с ним никто не мог, не хотел, кроме меня.

Яго в цирке. Фото: цирк "Звездный".

Какой он по характеру?

Мы всегда знали, характер у него о-о-очень сложный. Через мои руки прошли разные животные, в том числе хищники. Такого характера я не видел.

Когда проявлял агрессию, подобного я не встречал ни у одного тигра, леопарда в цирке. Животное физически сильное, опасное. Если бросается на жертву, то до последнего. Выбирает себе точку – и пока не свалится, не упадет, силы не закончатся. Он будет пытаться ее съесть, укусить, все, что угодно. Я знаю его с детства, мне еще более или менее. А людям, которые еще с ним работали, было страшно.

Мы вчера с женой разговаривали. Я говорю: случился кошмар – Яго убежал. Потому что у меня он не убегал никогда. Никого не рвал, не кусал, кроме меня. И то это было в самом детстве – один раз меня за ногу прикусил, прихватил. А так, чтобы серьезно травмировать – никогда. Да, у нас были конфликты, которые я подавлял. Иначе мы не могли с ним работать. Мне он был полностью подконтролен.

Дрессировщику пришлось передать "артиста" в зоопарк. Фото: цирк "Звездный".

Остро реагировал даже на мелочи

Почему Яго передали зоопарку?

Возможно, на поведение повлияла болезнь. Он перенес ее, когда был еще малышом. Мы не знали, будет ли он работать, да и жить вообще. Ветеринары говорили: это последствия родовой травмы. Что именно там было, тайна, покрытая мраком. Мы делали МРТ, я возил Яго в Кемерово.

У него было что-то неврологическое. Когда потягивался, застревал в таком положении. Как в ступоре находился, становился, как камень, даже глазами не мог шевельнуть. Будто паралич случался. Я просто подходил, руками его сгибал в обратное положение. Раз – опускал голову. Это продолжалось примерно с восьми месяцев до полутора лет.

Лечили его, как только могли. Помогали ветеринары из других стран. Использовали все варианты, но становилось все хуже и хуже. Потом я уже плюнул на это все, и убрал все уколы. Потихонечку его выходил. Мы стали очень много гулять, понемногу он стабилизировался.

Отношения были очень теплыми. Тем не менее, когда ему было 4-5 лет, начались серьезные проблемы эмоционального характера. Хотя животное должно было с каждым годом успокаиваться.

Когда он еще был маленьким, это так явно не проявлялось. С возрастом стало усугубляться. Малейший звук – и он очень сильно реагирует. Так, что мог травмировать.

Что стало отправной точкой, чтобы отдать ягуара?

Моя ошибка была вот в чем. Мы всегда работали на поводке, в контакте. Он был абсолютно спокоен. Как только стали запрещать поводки, я сделал ему сетку.

Как только снял поводок, он почувствовал волю, свободу. От своей работы не отказывался, делал все четко. Но когда пространство стало больше, дистанция между нами увеличилась, он начал проявлять агрессию. И у нас начались конфликты. Например, я захожу в вольер, он начинает бросаться – без какой-либо причины. Просто страшно бросаться.

Он не допускал к себе никого. Если, когда он был маленьким, моя жена могла к нему зайти, убраться, потом настал момент, когда все закончилось. Только я.

Никуда было не уехать. Без меня его никто не покормит, никто у него не уберется. Он держал меня, как маленький ребенок. Мы не могли больше работать в таком режиме, пришлось сдавать его в зоопарк.

Признаться, мы всегда об этом знали, понимали, что к этому придем. Видим, что обстановка усложняется. К тому же технически стало очень тяжело – ради одного животного сделали сетку, было задействовано много людей.

На арене Яго четко выполнял все трюки. Но его характер становился все круче. Фото: цирк "Звездный".

Из-за его характера я не мог добавить ему в работу других животных. Моя компетенция как дрессировщика не позволила бы мне это сделать, да и он бы не позволил. Поэтому мы приняли такое решение. Мы поняли, продолжать все это невозможно. Его место – только зоопарк, причем хороший зоопарк.

Хотя мы и по сей день об этом очень жалеем. Любим его и постоянно следим за новостями, что с ним происходит.

Мог напасть ради игры

Были ли случаи, когда ягуар кого-то травмировал?

Никогда никого он не кусал, кроме меня. Просто потому что у него ни с кем больше не было никаких контактов.

Мы периодически переписывались со специалистом зоопарка, который нас принимал. Нам сообщили, что карантин прошел, адаптировался. Никто не жаловался. Насколько я знаю, все у него было в порядке. Бассейн ему летний построили, рыбки там плавают.

Если бы хищника так быстро не нашли, то…?

Вариантов развития событий много. Я не могу заглянуть в голову животному. Но выросший в неволе Яго не знает, что такое убивать – людей, других животных ради еды. У него такого нет. Если для чего и будет нападать, то для игры. Но игры с хищными животными заканчиваются трагически, это любому известно.

То, что произошло, - это халатность. Сколько было случаев, когда рабочие плохо закрыли или вообще не закрыли вольеры. В новосибирском зоопарке был случай, когда черный ягуар, кстати, женщину порвал насмерть. Это серьезные вещи, не игрушки. Должны соблюдаться все меры безопасности.

Насколько он силен? Очень. Когда был у нас, весил 80 килограммов, хорошая масса. Никакого сала, сплошной комок мышц. Если сравнить – как боксер Майк Тайсон – огромный, здоровый. Но, если бы я боялся, не работал бы с ним. Инстинкт самосохранения, конечно же, есть, но подходить никогда не опасался.

В любом случае это хищное животное, представляет опасность. Ни в коем случае нельзя с ним контактировать, пренебрегая безопасностью. Я не могу ручаться, что к нему можно подойти. Категорически нельзя. И неважно, что он был ручным, с того момента прошло много времени.

Конечно, печально, что такие вещи происходят. Плюс в том, что он никуда не побежал. Видимо, адаптировался, привык. Самое главное – никто не пострадал – ни он сам, ни люди.