2019-07-10T14:32:13+03:00
Происшествия

«20 минут - и город не узнать»: в Лесосибирске ураганом опрокинуло 130-тонный кран, электричества нет

Предварительно – никто из жителей не пострадал Предварительно – никто из жителей не пострадал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ураган валил деревья прямо на дома Фото: ЧП-ЛесосибирскУраган валил деревья прямо на дома Фото: ЧП-Лесосибирск
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Все длилось буквально считанные минуты, рассказывают жители Лесосибирска (Красноярский край). В среду, 10 июля, около 15.00 по местному времени, здесь прошел жуткой силы ураган. И небольшой городок на 60 тысяч населения не узнать. Вековые деревья выдраны с корнем – они падали прямо на проезжую часть, на которой не повезло оказаться в этот момент нескольким водителям, на припаркованные у домов машины. На лесопильно-деревообрабатывающем комбинате №2 завалился 130-тонны кран. Работники перекрестились: благо – никого из людей не оказалось под ним.

Повалило 130-тонный кран Фото: ЧП-Лесосибирск

Повалило 130-тонный кран Фото: ЧП-Лесосибирск

- Я бы нее сказал, что разрушений много, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Валерий Чурилов, директор МКУ «Служба ГО и ЧС Лесосибирска», - но они есть. Основная проблема сейчас - центр города обесточен, поскольку, падая, деревья повредили линии электропередач. Наши сотрудники вместе с энергетиками сейчас ликвидируют последствия ветра. Это займет некоторое время.

Деревья падали прямо на дорогу Фото: ЧП-Лесосибирск

Деревья падали прямо на дорогу Фото: ЧП-Лесосибирск

На месте также работает группировка спасателей ГУ МЧС по Красноярскому краю. В пресс-службе сказали, что предварительно – жертв среди населения нет. Сами лесосибирцы рассказывают, что и понять ничего не успели.

Последствия урагана Фото: ЧП-Лесосибирск

Последствия урагана Фото: ЧП-Лесосибирск

- 20 минут – и город не узнать, - говорит местный житель Игорь Семенов. – Ветер быстро налетел и быстро исчез, словно не было. Паники никакой не было - мы дома пережидали. Потом на улицу выходим – у соседа на машину тополь повалило. Не знаю, как теперь восстанавливать будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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