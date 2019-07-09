В будущее с уверенностью

Задачи профориентационной работы

Весной этого года Правительством Российской Федерации одобрен проект «Енисейская Сибирь», который экономически объединит Красноярский край, Хакасию и Тыву и создаст благоприятные условия для межрегионального взаимодействия крупных предприятий, усиления экономической активности регионов Сибири, появления новых рабочих мест, роста налоговых поступлений и реальных доходов населения.

В связи с этим закономерно, что одним из приоритетных направлений государственной политики в крае объявлено содействие успешному профессиональному самоопределению молодёжи. Реализуется Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года, главной целью которой является популяризация востребованных на рынке труда, прежде всего инженерно-технических и рабочих профессий.

Центры занятости активно сотрудничают с образовательными организациями, молодёжными центрами, библиотеками, детскими школами искусств, центрами технического творчества и другими учреждениями, а также работодателями.

Активно внедряются новые подходы к содержанию и формам организации профориентационной работы, в том числе с использованием профессиональных проб, информационных и телекоммуникационных технологий.

Важную роль при этом играют работодатели (около 1 тыс. предприятий и организаций края ежегодно). Причём наибольшую активность проявляют предприятия добывающей и лесной промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта, торговли, общественного питания, учреждения здравоохранения, культуры, финансовой сферы, силовые ведомства, структуры Росатома и Роскосмоса. Заметную помощь потенциальным работодателям оказывает Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций, учредителем которого является агентство труда и занятости населения края.

Добровольцы и профессионалы

Служба занятости населения Красноярского края ежегодно оказывает более 100 тыс. государственных услуг по профессиональной ориентации, около 50% которых приходится на молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет.

Кроме того, служба занятости организует ежегодные массовые акции по содействию профессиональному самоопределению (общая численность участников акций составляет свыше 100 тыс. человек в год): единый день профориентации «Профессия – путь к успеху», летняя профориентационная акция для подростков «Большая перемена», родительское собрание на тему «Выбор профессии – выбор будущего», декадник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мир профессий».

Также по инициативе агентства труда и занятости населения в 2007 году создано добровольческое движение «Твои горизонты». С участием волонтёров (студентов и старшеклассников) в образовательных организациях региона, оздоровительных и трудовых лагерях, летних профильных школах, экологических и трудовых отрядах проводятся мероприятия профориентационной направленности: деловые игры, смотры-конкурсы, встречи с профессионалами, дни открытых дверей образовательных организаций, ярмарки учебных мест, краевые масштабные акции.

Кроме того, под кураторством центров занятости добровольцы разрабатывают и совместно с работодателями и образовательными учреждениями реализуют комплексные проекты, адресованные различным категориям подростков и детей.

Краевым центром профориентации с участием HR-наставников из числа студентов реализованы проекты:

- «Открывая горизонт будущего» – для воспитанников Сосновоборского детского дома с привлечением 15 HR-наставников, студентов Сосновоборского механико-технологического техникума;

- «В будущее с уверенностью» – для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках соглашения с детским технопарком «Кванториум»;

- четырёхлетний проект «Наше завтра» – для школьников гимназии № 6 г. Красноярска.

Центр занятости населения г. Лесосибирска воплотил в жизнь проекты:

- «Шаг навстречу» – для школьников с посещением 23 организаций города (ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», Центр гигиены и эпидемиологии, АО «Лесосибирский порт», пожарная часть № 115, кузница «Стальная явь», рекламное агентство «ВИД», Городской музей, отдел МВД России по г. Лесосибирску, отделение «Почты России» и др.);

- «ВкусНотка» – проект по созданию пространства для социальной адаптации ребят 12-18 лет с ограниченными возможностями здоровья через освоение профессиональных навыков.

В Минусинске продолжается реализация профориентационного проекта «Уверенные шаги в будущее» для оказания помощи детям-сиротам в профориентационном самоопределении, разработанного центром занятости населения совместно с детским домом.

Начиная с 2015 года в рамках Международного дня волонтёра (5 декабря) агентство организует проведение Единого дня работы добровольцев, занимающихся профориентацией, – «Найди свой путь». В этот день проводятся мероприятия, направленные на формирование социально значимого имиджа и общественного признания добровольческой деятельности волонтёров, повышение профориентационной компетентности самих добровольцев, а также их подопечных.

Ежегодно агентство проводит среди отрядов добровольцев различные творческие конкурсы: «Профессии родного края» (выбор лучшего видеоролика), конкурсы на создание герба и гимна краевого добровольческого профориентационного движения «Твои горизонты»: «Наш символ» и «Музыкальный баттл».

Также для волонтёров функционирует группа «Твои горизонты» в социальной сети «ВКонтакте», где размещаются методические материалы, информация и фотоотчёты о проведении мероприятий в городах и районах края.

Основной же площадкой популяризации добровольческого движения «Твои горизонты» стал ежегодный профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым». В апреле 2019 года состоялся юбилейный, десятый, фестиваль, в котором приняли участие около 350 человек, в том числе волонтёры, работодатели, специалисты по профориентационной работе из различных социально ориентированных сфер, гости из Санкт-Петербурга, Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Омской областей, республик Бурятия, Хакасия и Карелия.

Дальнейшие перспективы

В целом добровольческой деятельностью в 2018 году занимались около 2 тыс. волонтёров в 53 муниципальных образованиях Красноярского края, которые охватили профориентационными мероприятиями 43,4 тыс. человек. Не случайно проект «Твои горизонты» признан победителем Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на соискание премии им. А.П. Починка.

Сейчас агентство включилось в решение задачи по выстраиванию современной системы ранней профориентации (о чём многократно говорил Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН). В 2019 году проведён Всероссийский профориентационный урок для школьников 8–10 классов «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Основная цель урока – ориентация школьников на выбор профессий, востребованных в организациях, ведущих хозяйственную деятельность на территории Арктики и Дальнего Востока.

Организация профессиональной ориентации молодёжи вносит вклад в повышение результативности трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального и высшего образования.

По итогам 2018 года доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций всех уровней в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 75,9% при общероссийском показателе 49,6% (5-е место по итогам мониторинга Министерства труда и социальной защиты РФ).

Таким образом, проведение системной профориентационной работы позволяет обеспечивать экономику квалифицированными кадрами. В регионе – один из наиболее низких уровней безработицы в Сибирском федеральном округе – 0,9%. Сохранению стабильности на рынке труда способствуют мероприятия краевой государственной службы занятости населения.

Подробная информация об услуге по организации профессиональной ориентации граждан размещена в соответствующем разделе на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края (www.trud.krskstate.ru).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна БЕЛКИНА, и.о. начальника отдела содействия профессиональной карьере Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций:

– В конце июня в рамках акции «Большая перемена» состоялся кинолекторий «Движение вверх, или Как стать командным игроком». Участниками мероприятия были 18 совсем юных сотрудников Красноярской детской железной дороги. Встреча помогла ребятам развести такие понятия, как «группа» и «команда», определить, в чём их ключевые различия. Также старшеклассники смогли ответить на вопросы о том, какие роли необходимы при командной работе, как правильно распределить позиции и удержать их, что такое командный результат и как его добиться.

Такого рода встречи не столько нацелены на разговор, сколько способствуют изменению детской «картины мира» и позволяют расширить знания о профессиях, узнать о тех компетенциях, которые необходимы для достижения максимального результата в любой деятельности.

Ирина НАЗАРЕНКО, главный библиотекарь Отдела обслуживания Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Лесосибирск):

– Наша организация уже не первый год принимает участие в реализации проекта «Шаг навстречу». В летний период мы проводим мероприятия для трудовых отрядов старшеклассников, на которых в форме деловой игры знакомим ребят с различными профессиями, выявляем их способности и склонности к тому или иному виду деятельности. При этом мы достаточно подробно знакомим учеников старших классов с профессией библиотекаря, развенчиваем устоявшиеся мифы, рассказываем о том, где можно получить соответствующее образование. Подчас ребята с удивлением узнают, что библиотекарь – это вовсе не строгая бабушка в старомодной шали и с вязальными спицами в руках, деятельность которой ограничивается выдачей книг, а вполне современный человек с коммуникационными навыками, свободно владеющий компьютером, активно взаимодействующий с социальными сетями, знающий, что такое SMM и т.д. Среди библиотечных специалистов сейчас много молодёжи. К тому же в профессию стали приходить мужчины. Становясь по нашей просьбе на какое-то время библиотечными блогерами и разобравшись в тонкостях профессии, ребята понимают, что работать библиотекарем не так уж и легко, зато очень интересно!