2019-07-10T09:33:37+03:00
Общество

Ко Дню металлурга самые активные участники программы производственных инициатив «Норникеля» получат вознаграждения

На предприятиях Заполярного филиала в программе участвует уже более 4,5 тысячи человек
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На предприятиях создаются малые инициативные группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициативНа предприятиях создаются малые инициативные группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициатив
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Повышение эффективности на предприятиях «Норникеля» - одна из задач, поставленная президентом компании Владимиром Потаниным в 2017 году. Достичь поставленных целей отдавая только распоряжения сверху невозможно, это достигается только совместными усилиями с сотрудниками компании. Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева отмечает, что «решением стала программа повышения эффективности, направленная на привлечение инициатив снизу. Именно работники, каждодневно вовлеченные в рабочий процесс, знают, как его улучшить. Мы регулярно проводим исследования по вовлеченности работников в целом по Заполярному филиалу, он за год поднялся на 12 пунктов, что коррелирует с количеством инициатив работников. Лидер вовлеченности на сегодня – Медный завод: 75% работников вовлечены в работу по повышению эффективности производства». На предприятиях Заполярного филиала в программе участвует уже более 4,5 тысячи человек. «На предприятиях создаются малые инициативные группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициатив. Внедренные в 2018-м году инициативы уже дали более миллиарда эффекта», – назвала ИА «ТТ» цифры директор департамента совершенствования деятельности Заполярного филиала «Норникеля» Ирина Воронкова.

Она подчеркнула, что подать свои предложения по совершенствованию производства может любой работник. Самые инициативные участники программы – сотрудники Заполярного филиала будет отмечены денежными вознаграждениями ко Дню металлурга. Им в общей сумме выплатят 17 миллионов рублей премиальных.

Всероссийские эксперты и политологи отмечаются, что общие социальные закономерности сегодня действуют как на уровне общества, так и на уровне компаний. Российский политолог, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман отмечает, что в «Норникеле» отразились все общемировые закономерности в части привлечения сотрудников к жизни компании. «Здесь очень видны общие вещи и базовые тенденции меняющие отношения работника и работодателя. Люди все больше хотят участвовать в принятии решений, которые влияют на их жизнь. А с учетом того, что все большее количество процессов стремится к автоматизации и стандартизации, то, что остается за людьми становится все менее унифицируемым, становится все более творческой задачей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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