Юрист-эксперт все вопросы берет на себя, пока ты зарабатываешь деньги!

Александр Савенков грустно шутит: можно совершить любую ошибку, главное, не повторять ее снова. После того как он прошел процедуру банкротства, он клянется, что ноги его не будет в микрофинансовых организациях. Молодой был, глупый, поддался на уговоры менеджера, который «занял ему» до зарплаты 50 тысяч рублей. В договор он вчитываться не стал, а до получки отдать долг не успел. Савенков оглянуться не успел, как его кредит вырос до 150 тысяч рублей. Потом до 300, а через полгода перевалил за полмиллиона. Родные были в шоке, с чего отдавать такие деньги, да и сам Александр тоже не знал. Зарплата 25 тысяч, а тут бешеные суммы!

О том, что можно объявить себя банкротом, он услышал по телевизору. Если сумма долга больше 500 тысяч рублей, а просрочка дольше трех месяцев, государство готово пойти вам навстречу, а у вас появится возможность начать жизнь с чистого листа.

Правда, в сюжете говорили, что процедура эта долгая, может затянуться на 7–9 месяцев, но для людей, которым коллекторы звонят и днем, и ночью, это реальный выход. А Александру коллекторы не просто звонили: они приходили к нему на работу, терроризировали его жену угрозами, поэтому Савенков решил, лучше уж банкротство, чем такая жизнь. Полез искать в интернете, как составить заявление в суд и в откликах других людей, подающих на банкротство, увидел, что многие советовали юристов из «Современной защиты», которые профессионально проконсультируют в этом нелегком деле. Мол, у ребят серьезный опыт и столько решенных вопросов за плечами.

– Мне понравилось, что в отличие от арбитража, где всегда надо было ждать, звонить и снова ждать, юрист-эксперт сразу четко рассказал мне про алгоритм действий, которые нужно предпринять, чтобы не затягивать процесс. Плюс, какие бумаги надо собрать, сколько займет это времени в суде, и на что я имею право после того, как получу статус банкрота, а в каких нормах буду ограничен, – рассказывает Савенков.

Александр делегировал весь процесс эксперту, и уже через 3 месяца суд признал его банкротом. При этом самому Савенкову, который в это время устроился на еще одну работу, чтобы зарабатывать на жизнь, не пришлось заниматься ничем для этой сложной процедуры. Лишь принести документы. Даже в суде его интересы представлял эксперт «Современной защиты».

– Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я хорошо чиню машины, а кто-то прекрасно разбирается в юридических тонкостях и законах о банкротстве. И должен за это получать достойную оплату, – подытоживает Савенков. – Я много думал, чему меня научила эта ситуация с банкротством, и уверен, что двум вещам: бережному обращению с деньгами и делегированию важных вопросов экспертам. Я не тратил силы на суды, просто сразу обратившись к профессионалу. Уверен, если бы не он, я бы гораздо больше времени потратил на это все.

Руководитель юридической практики в Красноярске Максим Колот.

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