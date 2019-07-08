«Заносили на руках»: студентка-колясочница не смогла подняться в актовый зал вуза, чтобы получить красный диплом

«Мне стыдно. За всех нас. За то здравомыслящее общество, которое допускает подобное в XXI веке», - пост депутата красноярского горсовета Натальи Каптелининой (много лет занимается проблемами доступной среды для инвалидов, сама передвигается на коляске) вызвал огромный резонанс в соцсетях. В чем суть и стыд? В этом году педагогический университет имени Астафьева в Красноярске окончила с красным дипломом Светлана Яковлева. 28-летняя девушка передвигается на инвалидной коляске. Когда Светлана приехала на вручение диплома, то… не смогла самостоятельно попасть в актовый зал. Он находится на третьем этаже главного корпуса вуза. Крутая, почти вертикальная, лестница, не работающий лифт – непреодолимое препятствие для Светланы. А их и так, прямо скажем, немало…

Светлана попала в ДТП и получила перелом позвоночникаФото: соцсети

Не сдавайтесь!

Светлана Яковлева родом из небольшого поселка Кононово (Сухобузимский район Красноярского края). Семья у нее совершенно обычная, очень дружная: мама – учитель, отец – спасатель, служит в МЧС, любимая сестра… С детства Света мечтала об одном – быть врачом. Окончив школу, поступила в медуниверситет на педиатра. Все шло хорошо, пока в одночасье не сломалось. Ей было 19. В один из дней Светлана вместе с приятелем попала на машине в жуткую аварию: от автомобиля мало что осталось, но она выжила, хотя получила тяжелую травму – перелом позвоночника. О том времени Светлана вспоминает неохотно – слишком тяжело и больно.

- Это трудно – в 19 лет лишиться всего: будущего, перспектив, мечты о медицине… Не скрою, в то время я не хотела жить, были мысли, - признается девушка, - потому что была полностью обездвижена, даже голову повернуть не могла. Родителям врачи говорили, что в состоянии овоща я и останусь. Год лежала. Потом чувствительность постепенно начала возвращаться. Родители, кстати, помогли мне в вуз написать письмо с просьбой об академическом отпуске, но меня все равно отчислили за непосещение. Когда я уже передвигалась на коляске и попробовала восстановиться, мне открытым текстом сказали, в глаза: условий нет, а ради одной колясочницы мы не будем ничего организовывать. Это, конечно, было потрясение, еще один удар.

В 2014 году Светлана стала чемпионкой России по стрельбе из лукаФото: соцсети

Жизнь у Светланы действительно сломалась, но не сломалась она сама. Закалилась, как сталь.

- Спасибо за это моей семье, они – моя отдушина, - говорит девушка, - только благодаря родителям я начала бороться. И сейчас могу сказать: не сдавайтесь! Надо вгрызаться в жизнь, дышать полной грудью, двигаться вперед.

… В поселке Светлана решила не оставаться. Вслед за сестрой отправилась в Красноярск. Без дела решила не сидеть – устроилась диспетчером сначала в пиццерию, потом - в транспортную компанию.

- Начала стрелять из лука, влюбилась в этот спорт, - улыбается Светлана. – Как-то в Красноярске проходили соревнования – разные виды спорта были представлены. Меня подруга пригласила просто побывать, посмотреть – но там я познакомилась с нашими лучницами, стала ездить на тренировки, увлеклась. В 2014 году стала чемпионкой России по стрельбе из лука (Чебоксары), я кандидат в мастера спорта. Правда, все-таки бросила после соревнований в Швейцарии – меня не допустили, к сожалению. Не совсем честная конкуренция была там. Я, кстати, прапорщик Енисейского казачьего войска – предложили вступить, я согласилась. С казаками давно знакома. Я стихи пишу и раньше выступала на мероприятиях. Из спорта после Швейцарии решила уйти – в тот период как раз будущего мужа встретила.

Красный диплом Фото: Натальи Каптелининой

С Артемом Светлана познакомилась в соцсетях. Он однажды просто набрел на ее страничку, почитал стихи, которые Света выкладывает там, посмотрел на фото – написал.

- Я не скрываю, что на коляске, поэтому он с самого начала был в курсе. Некоторое время мы переписывались, потом встретились – ну, и завертелось. Решили пожениться, - смущенно говорит девушка. – Теперь вот Сашеньке, нашему сыну, уже три года – он настоящий лучик солнца в моей жизни. Что касается мужа, то он у меня простой человек, работает электриком. Мне главное, что все мы вместе, что любим друг друга.

Мечта о медицине

Мечту о медицине Светлана не оставила. Решила: раз с педиатрией не вышло – надо идти на психологию. И поступила в педагогический университет на заочное отделение по направлению «практическая психология в образовании».

Доступная среда в Красноярске: студентка-колясочница не смогла подняться в актовый зал вуза, чтобы получить красный диплом 00:00 00:00

- Я благодарна моему вузу, - говорит Светлана. – Еще когда поступила, директор института психолого-педагогического образования Наталья Старосветская спросила, что необходимо для того, чтобы мне было комфортно учиться. Я сказала: пандус, специально оборудованный санузел. И они без проблем все сделали в течение года. На учебу я приезжала сама, на машине – она у меня на ручном управлении. В корпусе, где я училась (на Карла Маркса, 100), есть все необходимое. Ребята, кто со мной в группе, всегда помогали, если требовалось. В общем, я столкнулась с сердечными людьми.

Еще Светлана является прапорщиком Енисейского казачьего войскаФото: соцсети

В главном корпусе, к сожалению, пока не все проблемы у вуза решены. И Светлану поднимали на руках в актовый зал. При этом Светлана считает, что для людей с ограничениями в здоровье должны быть особые условия, но не такие, чтобы, как говорится, без сучка без задоринки. По ее мнению, общество должно давать таким людям возможность реализовать себя.

- Я считаю, что человеку с инвалидностью нельзя создавать абсолютно идеальных условий, иначе это будет стимулировать лень. Надо, чтобы человек двигался, преодолевал преграды. Например, после аварии мне, конечно, трудно было приспособиться, но теперь по дому я абсолютно все делаю сама. Стираю, убираю, готовлю, глажу, - говорит девушка. – Да, врачом я не стала. Но я специальные курсы прошла – делаю общий оздоровительный массаж. Теперь зарабатываю деньги для семьи, и у меня даже своя постоянная клиентура есть. Теперь в планах – аспирантура.

О доступности поликлиник, магазинов, аптек, элементарно – о пандусах в подъездах «Комсомолка» пишет много. Речь не только об инвалидах, «впечатлениями» по наболевшей теме могут поделиться, скажем, и мамы, гуляющие с малышами в колясках. Но нам не приходило в голову, что подобные проблемы существуют в вузах, на минуту, ведущих вузах города и края! Разве Светлана – единственный колясочник, который хотел выбрать профессию медика или педагога? Едва ли. Рискнем предположить, что ребята, оказавшиеся в подобной ситуации, просто даже не рискуют поступать. По крайней мере туда, где не преодолеют тернистую «дорогу» к знаниям. Как обстоят дела в других вузах города?

Светлана ЯковлеваФото: соцсети

А вот как.

СибГУ имени М.Ф. Решетнева

В «аэрокосе», как его принято называть, учится 36 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидов-колясочников среди них нет.

- В целом у нас структура приспособлена в случае, если у нас появятся абитуриенты или студенты с ограничениями в передвижении, - Екатерина Кукса, сотрудник пресс-службы СибГУ имени Решетнева. – Туалеты оборудованы, есть ступенькоходы, в корпусах лифты (всегда в рабочем состоянии). Кроме того, у нас есть студенческий волонтерский центр, куда можно обратиться в любой момент за помощью, - могут встретить, проводить, помочь расшифровать лекции. Больше 200 волонтеров в нем.

КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

С медицинским – отдельная история. Во-первых, медицинское образование не предполагает заочной формы обучения (по очевидным причинам), во-вторых, не каждое направление медицины по силам людям с ограничениями в здоровье (все зависит от того, какого рода проблема со здоровьем у студента). Но… инвалиды-колясочники в меде не учатся. Сейчас в вузе 51 студент с ограничениями в здоровье (II, III группы инвалидности – кроме I группы).

- Пандусы у нас во всех корпусах установлены в обязательном порядке, есть лифт в главном корпусе, оборудован санузел, - говорит Анна Астафьева, пресс-секретарь КрасГМУ, - имеются звонки, которые помогут вызвать персонал в случае необходимости пройти. На стеклянных дверях обязательно желтый круг – для слабовидящих людей, чтобы они ориентировались.

СФУ, - априори, самый большой вуз в Красноярске, включающий в себя несколько институтов, подразделений. По запросу «КП» здесь сейчас готовят подробную информацию о том, как обеспечивается доступность для маломобильных студентов, сотрудников. Но очевидно, что ситуация здесь по сравнению с другими высшими учреждениями Красноярска намного более благополучная (и не только на красноярском, но и общероссийском уровне). Главный корпус СФУ оснащен специальным лифтом для инвалидов (он находится в библиотеке), есть и пандусы и специальные туалеты.

- Работа в этом направлении ведется постоянно, и комплексно, и точечно, - пока в общем и целом прокомментировали в пресс-службе. То есть, мы работаем индивидуально с каждым, выясняя потребности.

Известно, что не только учебные корпуса, но и здания общежитий вуза оборудованы соответствующим образом.

Подробнее на эту актуальную тему поговорим в ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Тюгаев, проректор по административно-хозяйственной части педуниверситета имени Астафьева:

- Мы в течение нескольких недель после поступления студентки с ограничениями по здоровью решили вопрос со средствами на пандус и переоборудование санузла. Один пандус – порядка 380 тысяч рублей, мы устанавливаем их во всех наших корпуса. Что касается лифта в главном корпусе, то здание не новое, и там, к сожалению, лифта вообще нет – есть шахта. Сейчас изыскиваем средства на проект и установку. Необходимо порядка 3,5 миллионов рублей, для гуманитарного вуза – немалые деньги. Имеется ступенькоход, но у Светланы коляска на электрическом приводе – немного не подходит под его модификацию. Вот и пришлось поднимать на руках. Конечно, нам тоже хочется, чтобы условия были лучше для людей с ограниченными возможностями – но исходим из финансовых возможностей вуза.

«Решить все проблемы с доступностью только силами вузов невозможно»

Наталья Каптелинина, депутат красноярского горсовета (также передвигается на коляске):

- Почему общество, вынужденное содержать инвалидов, не делает все возможное, чтобы обездвиженные ребята стремились получить образование и сами заработать себе на достойную жизнь? Почему двери наших учебных заведений по существу для них закрыты? Мы не вызволяем их из закрытых квартир, не делаем доступными дороги, не призываем учиться, работать, а потом тратить деньги в каком-нибудь кафе. Или наше псевдопринятие лишь на словах?? Решить все проблемы с доступностью и наследием советского прошлого силами одних только вузов невозможно. Мне было стыдно перед умницей-отличницей Светой, которую затаскивали по лестнице на третий этаж, куда не могла попасть я на своей «электричке», чтобы быть рядом в такой важный для нее день.