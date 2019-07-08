У красноярских детей появилась возможность заниматься новыми видами спорта

Несмотря на то, что в Красноярском Центре спортивных клубов занятия проходят уже шестой год и их воспитанники регулярно побеждают в различных соревнованиях, об этом направлении в красноярском спорте известно очень мало. С открытием нового стадиона, водные виды спорта обещают набрать большую популярность.

Работают два направления:

- секция водно-моторного спорта,

- отделение спортивной подготовки по парусному спорту.

Занятия проводятся круглый год, в среднем – 3 раза в неделю. В зимнее время дети занимаются общей физической подготовкой: учатся плавать в бассейне, упражняются в тренажерном зале. А с мая по сентябрь – учатся управлять водной техникой и участвуют в соревнованиях на Абаканской протоке Енисея и других водоемах. Обучение детей бесплатно, как и во всех клубах по месту жительства - затраты компенсируются из бюджета края. Но родителям нужно понимать, что вкладываться все равно придется, сборы, обмундирование, техника – все это требует больших вложений.

В Центре спортивных клубов рассказывают, что в секции водно-моторного и парусного спорта принимают всех желающих. Возраст - от шести лет. Особых условий для поступающих нет, но умение плавать будет приветствоваться. Для поступления потребуется лишь заявление родителей и медицинская справка ребенка на посещение спортивных секций.

Водный стадион находится на острове Молокова.

Желающим зачислить детей в секции нужно обращаться по адресу:

ул. Крылова, 10, телефон 8 (391) 223-00-29.