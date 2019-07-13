2019-07-13T09:27:31+03:00
Происшествия

Великая китайская рубка. Сибирский предприниматель распилил для Поднебесной на 37 миллионов контрабандного леса

И теперь может сесть на семь лет [видео]
Ася ЖУКОВА
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Сибирский предприниматель распилил для Поднебесной крупную партию контрабандного леса.Сибирский предприниматель распилил для Поднебесной крупную партию контрабандного леса.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Поясните, что здесь происходило?

- В феврале тут была рубка леса – на площади в 140 гектаров, - отчитывается на камеру крупный мужчина.

Тут же клянется: разрешение использовать валочную технику давал не он. Знает, что такие рубки надо проводить «ручняками», и все же…

Контрабанда леса в Красноярском крае.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

С марта по май 2017 года красноярская компания, которой он заправляет, незаконно отправила в Китай почти 10 тысяч кубометров древесины.

На 59-летнего руководителя фирмы следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Максимальное наказание по ней – 7 лет лишения свободы.

Директор общества с ограниченной ответственностью использовал такую схему: на таможню подал для декларирования поддельные документы по контракту, заключенному с зарубежной компанией. В итоге сумел вывезти в Китай сосновой древесины на 37 миллионов рублей!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователи МВД России по краю «раскручивают» еще одно уголовное дело в отношении руководителей той же фирмы из Богучанского района.

Как выяснилось, их подозревают сразу в нескольких преступлениях. «Хищениях денежных средств в особо крупном размере путем обмана посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, хищениях путем обмана денежных средств у граждан КНР под видом гражданско-правовых сделок», перечисляют в СК.

Общий ущерб составил больше 300 миллионов рублей. Чтобы его возместить, арестовано имущество организации и лично обвиняемых, на сумму 80 миллионов рублей.

По этому – многоэпизодному – делу допрошено больше 200 свидетелей, проведено свыше 20 обысков, а также множество экспертиз, почерковедческих, компьютерных, бухгалтерских, портретных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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