Традиция поколений: в Красноярске на Енисее прошел парад судов

Сегодня, 5 июля, красноярцы стали очевидцами захватывающего зрелища. По руслу Енисея прошел парад судов. Так работники Енисейского речного пароходства отметили свой профессиональный праздник – День работников морского и речного флота.

Проходит такое мероприятие каждый год, в любую погоду. Речники заранее анонсируют его – чем больше зрителей, тем праздничнее атмосфера.

Так работники речного флота отметили свой профессиональный праздник. Фото: Алекс Чампакхам

В 13:00 на набережной Енисея в районе Речного вокзала сначала прошел торжественный митинг. Речников поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс. Затем – концерт. И затем тот самый парад судов в акватории реки, который всегда вызывает восторженный интерес у красноярцев. Перед глазами собравшихся зрителей величественно прошли пассажирские и грузовые теплоходы, тягачи и другие корабли.

И немного интересных фактов. Енисейское пароходство как государственное предприятие было создано 5 февраля 1931 года на базе Западно-Сибирского пароходства. Акционерной компанией стало в апреле 1994 года. Предприятия является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей с грузооборотом свыше 4 миллионов тонн в год. Обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом. Можете себе представить, что флот Енисейского пароходства - это около 460 судов общей грузоподъемностью около 650 тысяч тонн. География перевозок – от Абакана до Диксона.

Добавим, что День работников морского и речного флота был учрежден в 1980 году. С тех пор и живет эта традиция – отмечать его на набережной. Кстати, сюда приходят целые семьи, династии тех, кто ходил на грузовых и пассажирских судах по Енисею до самого устья.

Флот Енисейского пароходства – около 460 судовФото: Диана ИВАНОВА

Несмотря на пасмурную погоду, на набережной собралось немало зрителейФото: Диана ИВАНОВА