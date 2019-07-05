2019-07-05T14:20:15+03:00
Общество

Традиция поколений: в Красноярске на Енисее прошел парад судов

Так работники речного флота отметили свой профессиональный праздник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Традиция поколений: в Красноярске на Енисее прошел парад судов. Фото: Алекс ЧампакхамТрадиция поколений: в Красноярске на Енисее прошел парад судов. Фото: Алекс Чампакхам
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июля, красноярцы стали очевидцами захватывающего зрелища. По руслу Енисея прошел парад судов. Так работники Енисейского речного пароходства отметили свой профессиональный праздник – День работников морского и речного флота.

Проходит такое мероприятие каждый год, в любую погоду. Речники заранее анонсируют его – чем больше зрителей, тем праздничнее атмосфера.

Так работники речного флота отметили свой профессиональный праздник. Фото: Алекс Чампакхам

Так работники речного флота отметили свой профессиональный праздник. Фото: Алекс Чампакхам

В 13:00 на набережной Енисея в районе Речного вокзала сначала прошел торжественный митинг. Речников поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс. Затем – концерт. И затем тот самый парад судов в акватории реки, который всегда вызывает восторженный интерес у красноярцев. Перед глазами собравшихся зрителей величественно прошли пассажирские и грузовые теплоходы, тягачи и другие корабли.

И немного интересных фактов. Енисейское пароходство как государственное предприятие было создано 5 февраля 1931 года на базе Западно-Сибирского пароходства. Акционерной компанией стало в апреле 1994 года. Предприятия является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей с грузооборотом свыше 4 миллионов тонн в год. Обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом. Можете себе представить, что флот Енисейского пароходства - это около 460 судов общей грузоподъемностью около 650 тысяч тонн. География перевозок – от Абакана до Диксона.

Добавим, что День работников морского и речного флота был учрежден в 1980 году. С тех пор и живет эта традиция – отмечать его на набережной. Кстати, сюда приходят целые семьи, династии тех, кто ходил на грузовых и пассажирских судах по Енисею до самого устья.

Флот Енисейского пароходства – около 460 судов Фото: Диана ИВАНОВА

Флот Енисейского пароходства – около 460 судовФото: Диана ИВАНОВА

Несмотря на пасмурную погоду, на набережной собралось немало зрителей Фото: Диана ИВАНОВА

Несмотря на пасмурную погоду, на набережной собралось немало зрителейФото: Диана ИВАНОВА

На праздник приходят старые товарищи Фото: Диана ИВАНОВА

На праздник приходят старые товарищиФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске возле построенного «Реставрацией» на склоне дома появились трещины в асфальте
В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
В Красноярске будут судить высокопоставленного полицейского
В Красноярске пешеход попал под трамвай
В Красноярске двое маленьких детей около месяца жили в чужом дворе в полной антисанитарии и без присмотра
В Красноярске прошел День пиона
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал вор-рецидивист
В Красноярске изменится схема движения автобуса 52 маршрута
За задержку рейса по техническим причинам авиакомпания заплатила жителю Норильска 95 тысяч рублей
Не грозите журналисту: житель Красноярского края получил 2,5 года за угрозы расправиться с сотрудником интернет-журнала
Житель Хакасии заживо поджег в доме пятерых человек: дали пожизненное
Жителя Красноярского края принудительно направили в туберкулезный диспансер
В июне в Красноярском перинатальном центре родились 13 пар двойняшек
Житель Красноярска убил жену и заявил в полицию об ее исчезновении
Минздрав Красноярского края направил вакцину и лекарства для пострадавших от наводнения
В Туве прохожий нашел на перекрестке маленького ребенка
В Железногорске демонтировали памятник Ленину
Должен при шлепке вибрировать. Специалисты ЦСМ дали красноярцам советы по выбору арбузов
Пострадало почти 300 человек! В Канске начали посчитывать ущерб от наводнения
В Красноярске пройдут два крупнейших в Евразии форума по развитию авиаперевозок
Силовики накрыли подпольный игровой клуб в Норильске
Он искусственно вызовет осадки! На борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае бросили спецсамолет
Поножовщину на правобережье Красноярска устроили отец и двое сыновей
В Красноярском крае реки Хожо и Чуна вышли из берегов: эвакуировано 40 человек