Смертельная авария с двумя погибшими женщинами в Красноярском крае: следователи завели уголовное дело

По факту смертельной аварии с участием иномарки и рейсового автобуса, которая произошла накануне на 1129 километре трассы Р-255 «Енисей», следователи полиции возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander допустил выезд иномарки на полосу встречного движения в тот момент, когда там ехал междугородный рейсовый автобус сообщением Красноярск – Нижняя Пойма. В результате 23-летняя девушка погибла сразу, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью. В ГИБДД рассказали: у нее просто не было шансов. Еще одна 42-летняя пассажирка скончалась позднее, спасти ее не удалось. А водитель находится в больнице в тяжелом состоянии, медики не дают никаких прогнозов.

Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса, ему оказали помощь. Госавтоинспекторы говорят, что жертв аварии могло быть больше, если бы не реакция водителя автобуса. Он видел мчавшуюся навстречу иномарку и сделал все от него возможное, чтобы смягчить удар – выехал на обочину.

На место происшествия выезжали руководство ОМВД России по Нижнеингашскому району, следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд необходимых экспертиз.

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