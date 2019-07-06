2019-07-06T14:25:32+03:00
Происшествия

«Если бы не водитель автобуса, жертв было бы больше»: при столкновении автобуса и иномарки под Канском погибла женщина

Еще трое человек серьезно пострадали [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В аварии погибла женщина Фото: ЧП- КанскВ аварии погибла женщина Фото: ЧП- Канск
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Страшное ДТП случилось в субботу 6 июля на 1129 километре трассы Р-255 Енисей: столкнулись Mitsubishi Outlander и междугородний рейсовый автобус. В аварии погибла пассажирка иномарки. К сожалению, у женщины не было шансов. Еще трое человек (водитель и пассажир иномарки, а также один пассажир автобуса) серьезно пострадали. Но... эта авария могла бы закончиться еще хуже, говорят в ГИБДД по Красноярскому краю.

Страшное ДТП под Канском.Видео: соцсети

- По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander, двигаясьпо трассе в сторону Красноярска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - рассказали об обстоятельствах аварии в ГИБДД. - В этот момент по встречной полосе двигался рейсовый автобус по маршруту Красноярск - Нижняя Пойма. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась пассажирка иномарки, сам водитель и еще один пассажир госпитализированы. Детей в машине не было. Кроме того, пострадал один из пассажиров рейсового автобуса - ему тоже оказывают помощь медики.

Водитель автобуса пытался уйти от сталкновения Фото-ЧП-Канск

Водитель автобуса пытался уйти от сталкновения Фото-ЧП-Канск

При этом, говорят госавтоинспекторы, водитель автобуса изо всех сил пытался избежать аварии. Понимая, что на него несется на полной скорости иномарка, мужчина вырулил на обочину, тем самым смягчив удар.

- Не исключено, что если бы не оперативная реакция водителя автобуса, жертв могло бы быть больше, - говорят в госавтоинспекции. - Все документы у него в порядке, большой опыт вождения. Ему - только благодарность.

Сотрудники ГИБДД в данный момент работают на месте аварии: выясняют все обстоятельства случившегося. «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит подробности этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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