Красноярцам рассказали о пользе и вреде клубники

Июль в самом разгаре, а, значит, в Красноярске наступил сезон клубники. Впрочем, медики предупреждают: это не только прекрасная возможность пополнить запасы витаминов и минералов. Но и определенный риск – заработать аллергию, а то и вовсе пищевое отравление. Как этого избежать? Вот несколько советов от врача-педиатра поликлиники №2 Натальи Ярусовой.

ЗА

Разумеется, ягоды клубники очень полезны. В них есть вещества, нужные как взрослому, так и ребенку: витамин А, С, железо, кальций, фолиевая кислота. А еще – сахара, которые хорошо усваивает организм малыша. Также употребление клубники повышает иммунитет ребенка, помогает победить простуду и ангину, укрепляет кровеносную систему. И вдобавок улучшает аппетит, что немаловажно.

ПРОТИВ

Но надо понимать: клубника – сильнейший аллерген. У некоторых детей (и не только) она может вызвать сыпь на теле, зуд и покраснение кожи. Если ягоды вымыты плохо, в кишечник попадет инфекция. Если же малыш переест клубники, у него может возникнуть вздутие живота. Чтобы исключить эти риски, родителям необходимо быть очень осторожными.

Сколько давать?

До года ребенку клубнику лучше не давать вообще. А после - начинать прикармливать по чуть-чуть. Убедившись, что нет сыпи, вздутия, расстройства желудка, чадо можно иногда баловать ягодой. Но тоже умеренно: давать столько, сколько уместилось в ладошке малыша.

Как выбрать?

Первую клубнику покупать не стоит, она привозная. Желательно брать «местную», с дач. Ягоды должны приятно пахнуть, быть ярко-красными, сухими, не мятыми. Если у клубники вялый «хвостик», приобретать ее не следует. Выбрали, помойте под проточной водой в дуршлаге и съешьте сразу, в тот же день. Детям тоже можно давать только свежую ягоду.

Полезная и вкусная, но это - сильнейший аллерген.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кормящим/будущим мамам

Будущим мамам есть клубнику нужно, поскольку она содержит фолиевую кислоту. Но не слишком увлекайтесь, помните: вы питаетесь за двоих. Кормящим клубнику можно, однако не больше 2-3 ягод в день. Если появилась аллергия на ягоду, срочно вызывайте «скорую».