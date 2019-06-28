УК «Холмсервис»: «Наш девиз – комфорт и безопасность!»

Одним из самых активных участников выездного ЖКХ-марафона «Комсомольской правды» стала управляющая компания «Холмсервис». Благодаря исключительному качеству услуг, она занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших УК Красноярска. Генеральный директор организации Ирина Сидорова обсудила с ведущими радиоэфира «КП» (на 107,1FM) актуальные проблемы управления многоквартирными домами. А корреспонденты «Комсомолки» выехали на место, чтобы увидеть, как топовая УК проводит свою летнюю ремонтную кампанию.

Когда газоны, как английские лужайки

К слову, хозяйство у организации солидное - 75 жилых домов в микрорайонах «Северный», «Яблони», в Свердловском районе. А это 862 тысячи квадратных метров.

- Основной приоритет компании «Холмсервис» - обеспечение не только безопасного, но и комфортного проживания, – подчеркивает руководитель службы эксплуатации и ремонта Светлана Шмидт. –Одним из главных направлений работы является благоустройство придомовых территорий. Красивые, ухоженные дворы – наша гордость. Особое внимание компания уделяет созданию и содержанию зеленых насаждений.

Судите сами: на календаре только конец июня. Но сотрудники УК «Холмсервис» высадили уже 30 деревьев и 559 кустарников. Говорят, в нынешнем году зима была холодной, снега мало, пострадало немало растений. Вымерзли несколько газонов, кустарников. А, значит, их необходимо восстановить.

Одним из главных направлений работы является благоустройство придомовых территорий.Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам озеленителей, все растения у домов, за которые отвечает компания, она держит под контролем. Каждый сезон начинается с проверки: какие насаждения смогли пережить зиму, а какие нет.

Отмершие, сухие ветки вырезают. А, когда кусты «оживают», им придают форму: выстригают арки, шары, кубы. Из сирени/кизильника формируют живые изгороди. Заодно подсевают, подкармливают и поливают газоны, где поредела трава.

- В итоге газоны во дворах выглядят как знаменитые английские лужайки, - говорят жильцы. – А вместо надоевших заборов – живая изгородь, красота.

Чтобы дворы цвели

Кроме того, специалистами компании нынешней весной высажено 40 тысяч (!) цветов, рассадой. Это не считая тех, что семенами.

Кроме того, специалистами компании нынешней весной высажено 40 тысяч (!) цветов, рассадой.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Каждый год мы приобретаем цветов на миллион двести-триста рублей, – продолжает Светлана Шмидт. – С их помощью оформляем пышные клумбы. А еще – горки, это наш фирменный стиль. Они имеют самую разную форму, рельеф. Складываем их из камней, затем декорируем цветами. Выглядят очень живописно.

Уютный зеленый уголок. Такой, что отдыхает глаз.Фото: Мария ЛЕНЦ

Новое направление, которое осваивает УК «Холмсервис» - геопластика, один из лучших способов сделать ландшафт более выразительным. Другими словами: это искусственное изменение рельефа, формирование холмов, земляных валов или углублений. Именно так преобразили двор на улице Алексеева,33. Обустроили участок, засадили деревцами и кустарниками. Получился уютный зеленый уголок. Такой, что отдыхает глаз.

Новое направление, которое осваивает УК «Холмсервис» - геопластика, один из лучших способов сделать ландшафт более выразительным.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Высаживаем ели, березы, рябину, лиственницы, черемуху маака, - перечисляют в службе эксплуатации и ремонта. – Ничего не делаем без одобрения собственников. Наши жители все четко контролируют. Мы согласовываем с ними, какие цветы приобрести, и сколько. Больше всего любят петуньи, они цветут до поздней осени, до самых морозов. Тем не менее изучаем рынок, смотрим, что там нового. В этом году решили поработать с такими цветами, как колеус. Пестрые, они смотрятся очень выигрышно.

Но посадить – мало, главное – правильно ухаживать. С этим у «Холмсервиса» все в порядке. Дворники поливают цветы (и не только) дважды в день, а также полют, рыхлят, подкармливают.

- Смотрите, вот вазоны-полулуны (в форме полумесяца – прим.ред.), – показывают они. – Формы бетонные, нагреваются так, что растения могут сгореть. Причем есть дворы, где установлено по 500 подобных вазонов. Из них делают многоярусные клумбы-«тортики». И как тут без регулярного полива?

Отметим: в том, чтобы сделать дворы комфортными, заинтересована не только управляющая компания, но и жильцы. Согласитесь, тоже о многом говорит?

- Вот, один из жителей принес пару дубков, - делится Светлана Шмидт. – Сам вырастил из обычных желудей, а потом доверил нам. Скоро будем высаживать! Помимо этого, привлекаем владельцев павильонов, арендующих землю неподалеку. И предприниматели откликаются, сажают у своих «точек» пионы, анютины глазки. Лично включаются в процесс озеленения, преображения района.

Весь процесс контролирует собственник и УК.Фото: Мария ЛЕНЦ

Современно. Красиво. Удобно.

О малых архитектурных формах (детских игровых комплексах, лазах, фигурах, беседках) стоит сказать отдельно.

Современные, яркие конструкции установлены во многих дворах, которые обслуживает «Холмсервис». А летом самая пора их обновить (если, конечно, требуется).

- Ежедневно десять наших техников (каждый отвечает за 5-10 домов) проводят обходы, проверяют малые формы - ремонтируют, подкрашивают, выборочно меняют детали, - рассказывают в компании. – Поэтому конструкции совершенно безопасны. Также у нас есть сварщики и плотники, что сами изготавливают малые формы. Например, смастерили для озеленения затейливую бабочку.

И это далеко не все. Специалисты «Холмсервиса» делают перголы (деревянные конструкции для поддержки растений), укладывают на дорожки пошаговую плитку, проводят ремонт тротуаров из брусчатки:

- Работы много. Красим скамейки, урны, контейнеры. Проверяем и обновляем окна, дверные доводчики в подъездах. Проводим гидрофобизацию (чтобы козырьки над входом не протекали). Убираем граффити с фасадов и стен. Отмываем стволы и ковши мусоропроводов, контейнеры. Ремонтируем кровлю, входные группы, козырьки, пандусы. Жильцы очень признательны. Кстати, у нас много молодежи, детей. И мы видим: они начали относиться ко всему гораздо бережнее. Стали ценить то, что делается для них.

Современные, яркие конструкции установлены во многих дворах, которые обслуживает «Холмсервис». А летом самая пора их обновить (если, конечно, требуется).Фото: Мария ЛЕНЦ

Работы на высоте

Впрочем, мы все об эстетике. А как с делами насущными? О них рассказал «Комсомолке» руководитель технического отдела компании «Холмсервис» Владимир Кузнецов.

- Летом мы проводим большую работу, чтобы подготовиться к зиме, ее суровым условиям. Направлений – множество. Одно из самых важных – высотные работы: ремонт межпанельных швов, утепление, инъецирование.

Итак, еще зимой управляющая компания обследует квартиры тех жильцов, что жалуются на холод в помещениях. Для этого применяют специальное оборудование – тепловизоры. Проходят с ним по адресам, смотрят, подтверждается ли информация. А после составляется реестр квартир, где будут проводиться работы.

Жильцы очень признательны. Кстати, у нас много молодежи, детей. И мы видим: они начали относиться ко всему гораздо бережнее. Стали ценить то, что делается для них.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как пояснили в компании «Холмсервис», в этом сезоне запланирован ремонт по 76 адресам (в их числе микрорайон Иннокентьевский, ЖК «Зеленый городок» и другие). Что будет сделано? Предположим, в квартире промерзает угол, жилец звонит в УК, его включают в список.

- Далее приезжает специалист, при помощи бура делает несколько отверстий в стене (со стороны фасада). Кто не знает, она многослойная. В средний слой закачивают утеплитель в виде пены. А потом отверстия шпатлюются, делаются незаметными. Также летом выполняется ремонт межпанельных швов. При необходимости (нарушении) их вскрывают, зачищают. Заполняют пеной, потом вставляют специальный утеплитель, вилотерм. И, наконец, наносится защитный слой - раствор или герметик. Главное - защитить утеплитель от попадания влаги. Есть еще такой вид работ, как утепление фасада. Когда поверх швов прикрепляются специальные плиты из полистирола, а затем закрашиваются в цвет фасада. Все это действительно повышает температуру в помещениях.

Учитывают каждый нюанс

Не секрет, что с жалобами на холод дома чаще обращаются жители торцевых и угловых квартир, а также последних этажей. Но тут не все так просто, поясняют техники.

Зачастую погоду в доме делает вовсе не «прохудившийся» утеплитель в стенах. А то, как эксплуатируют помещение.

- Перед тем, как внести квартиру реестр на ремонт, мы, разумеется, изучаем ситуацию, - напоминает Владимир Кузнецов. – Так, на этот раз обследовали 120 квартир, а ремонт будет по 76 адресам. А что с остальными?

Приходишь в квартиру и видишь: жильцы сами перегораживают торцевую стену, говорят сотрудники. К примеру, ставят в угловой комнате большой шкаф - прямо к стене.

- Тогда как существует постановление, оно регламентирует: громоздкую мебель нельзя устанавливать вплотную к наружным стенам. Был такой случай: видим, в квартире у стены стоят детские кровати. И ребятишки мерзнут. Тогда я предложил: давайте выдвинем кровати и замерим температуру у стены. Там оказалось температура +11. Пока походили по квартире, вернулись – уже +14, потом еще больше. А все потому, что кровати не стали придвигать обратно к стене. Так проблема была исчерпана. В подобных ситуациях лучше предложить эксперимент: уберите диван (шкаф, кровать) от стены, а там посмотрим. И это работает!

- Летом мы проводим большую работу, чтобы подготовиться к зиме, ее суровым условиям. Направлений – множество.Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что обследование от УК – это изучение всех факторов в совокупности (вентиляции, температуры, расстановки мебели, состояния окон…). И только после всестороннего мониторинга можно делать определенные выводы, включать в квартиру в список на ремонт.

К сведению, для высотных работ «Холмсервис» привлекает профессионалов. Заключает договор с подрядчиками, у которых есть опыт, спецоборудование, допуск. И, кстати, все делается за счет средств текущего ремонта.

Все под контролем жильцов

Помимо 76 квартир, в плане на текущий сезон ремонт еще 23 балконов.

- УК отвечает на 100% за саму плиту, на которой стоит балкон, - поясняет Владимир Кузнецов. – За то, чтобы не было крошения или уклона, оголения арматуры. Также общим имуществом, за которым следим мы же, считается каркас и козырьки балконов верхних этажей, они не должны протекать.

Как строится работа? 1 августа начинается сбор заявок на следующий год. А после осматривается, в каком состоянии балкон и кровля. Далее составляется план. В начале мая (в текущем сезоне) проводится поиск подрядчика. И тот проводит работы: разбирает материал, делает стяжку. Замазывает неровности раствором, закатывает, прижимает планкой – для герметичности.

Как пояснили в компании «Холмсервис», в этом сезоне запланирован ремонт по 76 адресамФото: Мария ЛЕНЦ

Весь процесс контролирует собственник и УК. А после того, как акт приемки подписан, жильцам дают гарантию – три года. Если что, подрядчик должен будет исправить недочеты за свой счет.

- Но подрядчик у нас проверенный, сотрудничаем не первый год, - рассказывают в компании «Холмсервис». – Так что ни на материалах, ни на работах не экономит. Впрочем, бывают непредвиденные случаи, которые не подлежат включению в план. Люди обращаются к нам и летом, такую работу не предусмотреть. Но и в подобных ситуациях мы идем навстречу, делаем, что можем, чтобы помочь. Конечно, это не весь фронт работ. Также летом мы приводим в порядок отмостки (бетонные/асфальтовые полосы по периметру здания, защищающие фундамент от попадания влаги), ремонтируем площадки перед мусорокамерами… То есть устраняем все проблемы, требующие нашего вмешательства. Разумеется, все по согласованию с жителями и с их одобрения.