2019-06-27T09:11:15+03:00
Звезды

«Два капитана» на земле Норильска: в свет вышло двухтомное издание классического романа

Художественное слово и документалистика расскажут читателям об освоении Севера
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Два капитана» на земле Норильска: в свет вышло двухтомное издание классического романа. Фото: "Таймырский телеграф"«Два капитана» на земле Норильска: в свет вышло двухтомное издание классического романа. Фото: "Таймырский телеграф"
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В Публичной библиотеке Норильска презентовали двухтомник под названием «Энциклопедии романа «Два капитана», вышедшей в издательстве «РОССПЭН». Ее тираж по современным меркам солидный – 1000 экземпляров. Книга увидела свет в рамках долгосрочного проекта компании «Норникель» под названием «Читаем Север». А идея издания двухтомника принадлежит Юлии Кантор, она – профессор, доктор исторических наук и куратор всего проекта.

Первый том – роман Вениамина Каверина «Два капитана», на котором выросло не одно поколение, мечтающее о северных экспедициях. А во второй том включены статьи о покорении севера, о реальных исторических личностях, послуживших прототипами главных героев. И, конечно же, о городах, которые упоминаются в романе. К написанию книги приложили руку литературоведы, журналисты, историки, географы – представителями различных регионов страны. Коллективная монография дополнена уникальными иллюстрациями из музейных, библиотечных и архивных фондов и частных коллекций.

Художественное слово и документалистика расскажут читателям об освоении Севера. Фото: "Таймырский телеграф"

Художественное слово и документалистика расскажут читателям об освоении Севера. Фото: "Таймырский телеграф"

На презентацию книги приехал доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко. Он – профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ и главный редактор газеты «Культурный Петербург».

Профессор Ильченко в формате клуба «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город» прочитал лекцию «От Сани Григорьева до Джеймса Бонда». Золотые слова: настоящие герои живут рядом с нами, но значимость и величие этих людей приходит лишь спустя годы. Сергей Ильченко привел собственный пример, как ребенком встречался с первооткрывателем норильских руд Николаем Урванцевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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