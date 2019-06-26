«Пробиться сквозь туман»: в Сибири восстановлена полная картина подвига военных летчиков летом 1943 года

… 27 июля 1943 года. Группа пилотов перегоняла по маршруту Красноярск - Омск девять бомбардировщиков А-20G «Бостон» и один истребитель Р-39 «Аэрокобра», полученных по программе ленд-лиза (Алсиб). Из Омска самолеты должны были отправиться на фронт. Но… под Красноярском летчики попали в зону сплошных облаков, перешли на бреющий полет, пытаясь «поднырнуть» под них. Что же происходило дальше? В поисках ответа на этот вопрос исследователи Красноярского отделения РГО несколько лет по крупицам восстанавливали события рокового дня. И накануне поставили точку: в тайге под Красноярском на глубине полутора метров под травой и слоем земли нашли обломки последнего самолета и экипажа, чья судьба до сих пор оставалась неизвестной - «Аэрокобру» лейтенанта Аркадия Кольцова. Теперь можно рассказать всю историю того полета целиком: четыре машины возвратились в Красноярск, три бомбардировщика все же совершили посадку в Омске, а два «Бостона» и «Аэрокобра» потерпели крушение...

Компас Кагановича

Ранним утром 27 июля с аэродрома в Красноярске вылетало две группы самолетов. Первыми, около 06.00, летели «Аэрокобры», вторыми, примерно через час, – «Бостоны». Молодой пилот истребителя Аркадий Кольцов со своей группой не улетел. Поднялся в воздух, но у «Аэрокобры» не убралось шасси. И это, пожалуй, было первым звеном в цепочке роковых случайностей, которые привели к трагедии.

- В первой группе ушли 12 истребителей, - пояснил инженер-исследователь СФУ, член РГО и руководитель поискового отряда «Трасса» Александр Матвеев. – Но Кольцову пришлось вернуться на аэродром. Техники, осмотрев истребитель, заверили: машина исправна. Тогда Кольцов попросился лететь с бомбардировщиками, с «Бостонами», чтобы выполнить задание. Командование разрешило. В 07.38 они поднялись в воздух и легли на курс.

Одна немаловажная деталь: синоптики в тот день давали летчикам благоприятный прогноз: видимость - 4-10 километров, высота облачности – более 300 метров. Это стало еще одной фатальной ошибкой. Уже спустя несколько минут полета группа, которую возглавлял командир 9-го перегоночного полка майор Дмитрий Табарчук, попала в сплошной туман. Это случилось совсем рядом с Красноярском, в 45 километрах - на подлете к станции Кача. Исследователи говорят, что навигационные приборы того времени даже отдаленно не могли сравниться с современными. Часто ориентироваться пилотам приходилось на Транссиб – они даже прозвали железную дорогу «компасом Кагановича» (Лазарь Каганович был наркомом путей сообщения. – Прим.ред). Но даже он не выручил их в тот день.

…Табарчук принял решение пробиваться сквозь туман. При этом он не отдал команды ведомым звеньям, сказалась стрессовая ситуация перелета или ошибка радиста командирской машины, ведь Табарчук был совсем молодым командиром, он принял командование полком только за три дня до рокового перелета. Четырем бомбардировщикам удалось отвернуть от стены облаков и вернуться на аэродром – уж слишком сложными были метеоусловия. Остальные последовали за командиром, пытаясь найти нижнюю кромку облаков. Ошиблись. У облачности не было кромки – в тот день облака в районе станции Зеледеево стелились до земли.

Карта места падения самолета. Фото предоставлено Красноярским отделением РГО

- Три самолета все-таки совершили посадку в Омске, - говорит Матвеев, - среди них и самолет Табарчука. А трое не долетели – два «Бостона» и «Аэрокобра» Кольцова.

Места, где потерпели крушение бомбардировщики, удалось установить. Один обнаружили неподалеку от станции Зеледеево. Самолет, которым управлял опытный военный летчик Михаил Ермолов, зацепился в сплошном тумане за дерево. Сам летчик погиб, но только его мгновенная реакция превратила падение самолета в управляемую жесткую посадку и помогла выжить второму члену экипажа: стрелка-радиста сержанта Иннокентия Юмашева выбросило из кабины. Немного очухавшись после падения, Юмашев вышел к железнодорожному разъезду. А в дальнейшем показал, где находится «Бостон». Еще один бомбардировщик (им управлял лейтенант Михаил Порохин)также зацепился за деревья, но погиб весь экипаж, самолет ушел в штопор.

О судьбе Кольцова до наших дней ничего не было известно. Его, конечно, искали и после исчезновения (летчики школы пилотов делали облеты, а отряды НКВД прочесывали деревни), и после войны. Рядом с Красноярском в поствоенное время, кажется, не осталось и клочка неисследованной земли – ее активно осваивали в ту эпоху: лесозаготовки, затем дачные и садоводческие участки. Но «Аэрокобра» словно в воду канула…

Пропавший без вести

Близневка, небольшая деревенька в Емельяновском районе Красноярского края, исчезла с карт еще в середине 50-х годов – сказалась близость большого города, молодежь подалась на заработки в Красноярск. Хотя и в те времена в ней жило немного. В наши здесь вообще глухое место: одна ферма, а дальше непролазная тайга. Конечно, специально «Аэрокобру» неподалеку от Близневки сейчас никто не искал. Но минувшим летом туда нагрянули энтузиасты с металлоискателями – любители исследовать заброшенные деревни и города. Вот они-то и нашли рядом с деревней мелкие части самолета - не выкинули, отдали поисковикам отряда «Трасса» военно-инженерного института СФУ. По дюралевой бирке от парашюта с именем «Кольцов» специалисты поняли, что за самолет лежит в тайге. Данные летчика, конечно, у них уже были, потому что трагическую историю того перегона изучали не один год. В РГО решили снарядить экспедицию, ее организацией занимался известный велопутешественник, член РГО Владимир Черников.

Деталь "Аэрокобры", которая не оставила никаких сомнений. Фото предоставлено Красноярским отделением РГО

- Всю нынешнюю зиму я настойчиво искал людей, которые могли бы указать точное место падения самолета, - рассказывает Черников. - И фортуна мне улыбнулась: фермер Сергей Жаворонок не раз бывал на том месте еще в детстве, а охотник Евгений Сувухов — девять лет назад. Вот они-то нас туда и привели. Место нашли не сразу, но удача и здесь оказалась рядом: дело-то праведное. Копали часа два. Где рыть было очевидно: около глубокой и четко очерченной воронки, оставшейся от авиакатастрофы. Именно здесь, в траве, я и наткнулся на лопасть винта. А в яме торчала вторая лопасть и, как вскоре выяснилось, редуктор. Да и вокруг самой ямы металлоискатель реагирует аж за десятки метров. Так что находок оказалось много. Но, главное, ради чего мы туда пришли, - это останки летчика.

Как же погиб Аркадий Кольцов? Самолет точно так же, как и бомбардировщики, зацепился за дерево - ударился о две большие лиственницы, срубив вершины деревьев, врезался в землю и взорвался. Удар был настолько мощный, что машина ушла под землю на два метра.

- Воронку, где лежит летчик, никто не копал, - считает Александр Матвеев. – Кабина пилота вообще перемолота вдребезги – это и сейчас заметно. Двигатель весом в 600 килограммов, расположенный за спиной летчика, в момент падения со страшной силой пошел вперед и расплющил все, что мог. Конечно, при таких условиях шансов выжить у летчика не было.

- Взрыв был такой силы, что соседние довольно толстые лиственницы переломило пополам, а рваные куски обшивки и детали самолета разлетелись широкой полосой на расстояние, сравнимое с футбольным полем, - добавляет Владимир Черников.

Почему же Кольцова не нашли раньше, ведь деревня существовала еще долгое время после авиакатастрофы? Да и грохот от падения самолета там наверняка слышали. Но… местные – люди суеверные, обходили самолет стороной. Поговаривали, что кто-то из деревенских после авиакатастрофы видел летчика. Ходит якобы меж деревьев у разбитой вдребезги машины.

- Сейчас у нас задача доставить прах Аркадия Кольцова в Красноярск, где он будет похоронен на Троицком кладбище, - говорит Матвеев. - Думаю, случится это уже в июле.