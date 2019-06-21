Найдены родственники пилота разбившегося под Красноярском истребителя «Аэрокобра»

О том, что во время Великой Отечественной войны через Красноярский край по ленд-лизу перегоняли военные самолеты из Америки на фронт, знают многие. Но случалось, что самолеты сходили с пути по разным причинам. В сложнейших погодных условиях отказывала техника и летчики рисковали жизнью, чтобы спасти бесценные самолеты.

Красноярские поисковики много лет разыскивали следы таких трагедий. Нашли все, оставалось лишь одно белое пятно в списке авиакатастроф, произошедших в годы войны в Центральной Сибири – это судьба истребителя P-39Q «Аэрокобра». В Красноярском отделении Русского географического общества рассказали: самолет разбился 27 июля 1943 года в ходе предфронтового перелета по маршруту Красноярск – Омск.

Метеоусловия были чрезвычайно сложные – облачность до самой земли. Пилоты вели боевые машины вслепую. Один из самолетов рухнул на землю. После катастрофы «Аэрокобру» искали на земле и с воздуха, подключился даже НКВД – безрезультатно. Целых 76 лет пилот самолета лейтенант 9 перегоночного полка ВВС Аркадий Кольцов числился в архивах Министерства как пропавший без вести.

Герой Аркадий Кольцов. Фото из архива семьи Кольцовых

Нашли в лесу по скрытым в траве фрагментам

Найти останки самолета и пилота удалось лишь в начале июня этого года. Обнаружили их в Емельяновском районе, недалеко от Красноярска, известный красноярский путешественник Владимир Черников и его единомышленники из поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института Сибирского федерального университета.

В лесном массиве на небольшой площади были разбросаны поржавевшие от времени фрагменты самолета. Однако кое-что сохранилось настолько хорошо, что ошибиться было невозможно, например, лопасть винта и серийный номер двигателя с указанием завода-изготовителя.

Фрагмент самолета. Фото: Красноярское отделение Русского географического общества

Для Владимира Черникова найти родственников погибшего летчика было принципиально важным делом. Вот что он рассказал об этом:

- В одном из литературных журналов я наткнулся на очерк 10-летней давности о родном брате нашего летчика, Владимире Кольцове (он тоже был перегонщиком ленд-лизовских самолетов и погиб через полгода после брата). Через редакцию журнала попытался связаться с автором статьи, Ириной Филатовой. В конце концов мне помог музей, где она читала лекцию. Дозвонился до нее, объяснил проблему. Мне повезло: автор публикации отыскала-таки телефон родной племянницы Кольцова, с которой когда-то переписывалась.

Последний звонок – и прямое попадание. Трубку взяла Татьяна Александровна Кедрова, в девичестве Кольцова. Первое, что я услышал, было: «Какая радость. Мы только что прочитали публикацию Русского географического общества об этом – и вот, вы звоните. Спасибо за ваш труд. Сердечный поклон вам до земли». Оказывается, о судьбе Аркадия все эти годы родственники практически ничего не знали, кроме информации из похоронки: мол, погиб «где-то над Сибирью». После я и мои товарищи еще не раз созванивались с Татьяной и ее сестрой Натальей, общались в мессенджерах и по электронной почте: обменивались документами, фотографиями и видео.

Фрагмент самолета. Фото: Красноярское отделение Русского географического общества

На родину увезут горсть земли с места катастрофы

Выяснилось, что погибший Аркадий Кольцов родом из Ярославля. У него было четыре брата и сестра. Через племянников, детей Александра и Бориса, удалось найти фотографию героя: в 1941 году он был курсантом Балашовской школы пилотов, ему было 19 лет. Погиб, когда исполнился 21. Говорят, когда мать узнала о гибели двух своих сыновей, Аркадия и Владимира, она слегла и больше уже не встала.

Останки летчика вскоре со всеми почестями захоронят в Красноярске на Троицком кладбище, в братской могиле военных летчиков «АлСиба». Для участия в церемонии приедет его племянница, Наталья Александровна Коршунова (Кольцова). На родину она увезет фрагмент самолета, личные вещи героя и горсть земли с места авиакатастрофы – ее развеют над могилами родителей.

А на месте катастрофы установят памятный знак.