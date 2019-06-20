Афиша Красноярска на неделю с 19 июня: театральный сезон заканчивается премьерами

Опера «Ермак» – мировая премьера 16+

41-й сезон в театре оперы и балета завершится мировой премьерой оперы Александра Чайковского «Ермак».

Опера была написана специально по заказу театра. От замысла до воплощения проекта прошло несколько лет. Режиссер-постановщик – художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, лауреат Всероссийской театральной премии «Золотая Маска» Георгий Исаакян. Либретто оперы создал поэт, писатель Дмитрий Макаров (Москва).

В основе сюжета – процесс создания Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком», отразившей подлинные факты русской истории. Ее приобрел император Николай II, сказав, что «эта картина должна быть национальной и быть в национальном музее». Царь заплатил 40 тысяч рублей – самую большую сумму, за которую когда-либо покупались полотна русских художников.

В опере две сюжетные линии, одна – жизнь Сурикова в период создания картины, вторая - события покорения Сибири Ермаком. Авторы постановки расскажут, как Сибирь становилась частью Российской империи, какие люди писали эту страницу истории во времена Ивана Грозного, и как сложилась судьба Ермака после завоевания новой территории для России.

В спектакле задействовано больше 40 солистов оперы, хор театра и балетная труппа.

Театр оперы и балета им. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

27 и 28 июня, 19.00

29 июня, 18.00

Билеты 1000-3000 рублей.

«Любимовка в Красноярске» 16+

В Красноярске впервые пройдет фестиваль молодой драматургии «Любимовка в Красноярске». Всего 4 дня для того, чтобы услышать новые пьесы в исполнении профессиональных артистов. После каждого показа все участники: актеры, режиссеры, драматурги, эксперты – и зрители могут сказать свое мнение об увиденном. «Любимовка» завершит сезон–2019 Пушкинского театра и откроет – в «Театре на крыше».

Драмтеатр им. Пушкина

Пр. Мира, 73

С 25 по 28 июня

Билеты 400 рублей.

«Егоркина былина» Александра Башлачёва (премьера) 16+

Последние в этом сезоне детские спектакли в кукольном театре пройдут 29 июня в 11, 13 и 15 часов. Но в июле взрослых зрителей ждет аван-премьера спектакля «Егоркина былина» в постановке главного режиссера Большого театра кукол (Санкт-Петербург) Руслана Кудашова.

Для тех, кто помнит 80-е он – просто СашБаш. Для молодёжи – Александр Башлачёв, рок-звезда советского андеграунда. СашБаш вышел в окно восьмого этажа в возрасте 27 лет. «Егоркина былина» Александра Башлачева была написана в сентябре 1985 года и входит в официально изданные альбомы «Лихо» и «На Таганке». Композиция является одним из самых длинных произведений в истории русской рок-музыки (продолжительность песни составляет почти двадцать минут).

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

20 и 21 июля

Билеты 350-400 рублей.

Ханума (Премьера) 12+

На закрытие юбилейного творческого сезона главный режиссёр театра Николай Покотыло решил подарить зрителям легкую и остроумную комедию, созданную в лучших традициях жанра.

В образе Ханумы прослеживается параллель с певицей Мадонной, её стиль – дэнсхолл. Основа хореографии Кабато – яркий импульсивный и сексуальный джаз-фанк. Купец Микич будет танцевать хип-хоп и брейк.

Также «Ханума» станет бенефисом художественно-производственных цехов. Только одних костюмов и головных уборов пошивочные цеха создали полторы сотни. И каждый наряд – произведение искусства.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

23 июня, 18.00

24 и 25 июня, 19.00

Билеты 200-700 рублей.

Фестивали июня

Фестиваль славянской культуры «Солнцестояние» в Красноярске 0+

Главное событие фестиваля: историческая реконструкция древнего старославянского праздника с купальскими обрядами, хороводами, кострами и углехождением!

В программе: познавательные семинары, спектакли, концерты, уличные театры и огненные шоу, ремесленные мастер-классы, народные игрища и забавы, ярмарка и детская программа.

Бузим

21-23 июня, 16.00

Билеты 750-2500 рублей.

Фестиваль в Туве на Малом Енисее "ВерховьЁ" 0+

В этом году в рамках праздника пройдут конкурсы: «Самый длинный улов», «Самая маленькая рыбка», «Самая большая рыба», «Самый взрослый рыбак», «Самый юный рыбак», «Рыбач-КА».

А также конкурс «Клёвый анекдот»- театрализованная миниатюра на рыболовную тему, посвященный Году театра в РФ, Фотоконкурс «Рыбалка – дело клЁвое!»; и Флэш-моб в фартуках.

Новшество фестиваля «ВерховьЁ 2019» - новая площадка «Народные игрища». Это выполнение различных заданий на основе русских народных испытаний.

село Сизим Каа-Хемского района

с 28 по 30 июня

Вход свободный.

X Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» в Хакасии

3 июля

12.00 – Театрализованное шествие. Парк «Орленок» - театр «Сказка»

12.30 – Обряд «Кормление огня». Театр «Сказка», театральная площадь

13.00 – Торжественное открытие фестиваля «Чир Чайаан». Театр «Сказка», театральная площадь

15.00 – Хакасский национальный театр кукол «Сказка», г. Абакан «Кавказский меловой круг» (16+). Театр «Сказка»

19.00 – Государственный академический центральный театр кукол С.В.Образцова, г. Москва. «Старый сеньор и…» (16+). Драматический театр

22.15 – Уличный театр «Quidams», Франция. «Proud Horses» (Гордые лошади). Первомайская площадь

4 июля

10.00, 12.00 – Хакасский национальный театр кукол «Сказка», г. Абакан. «Филин и солнышко» (3+). Театр «Сказка», зал для малышей

10.00, 12.00 – Театр имени кукол, г.Севастополь. «Слон Хортон ждет птенца» (5+). Драматический театр, малый зал

12.00, 14.00 – Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, г.Ростов-на-Дону. «Налу и Полимерово море» (6+). Театр «Сказка»

16.00, 18.30– Архангельский театр кукол, г.Архангельск. «Волшебное кольцо» (12+). ЦК и НТ им. С.П.Кадышева

17.00 – Хакасский национальный театр кукол «Сказка», г. Абакан «Пикассо- Буфф» (16+). Театр «Сказка»

17.00 – «Театрально-досуговый центр «Жёлтое окошко», г.Мариинск. «Геройские анекдоты» (история одного подвига) (16+). Драматический театр, малый зал

18.30 – Театр «Kulunka», Испания. «André y Dorine» (Андре и Дорин) (16+). Драматический театр

5 июля

10.00, 12.00 – Театр «Складной жираф», г.Санкт-Петербург. «Жук, паук и бабочка» (0+). Театр «Сказка», зал для малышей.

10.00, 12.00 – Театр «Папьемашенники», г.Санкт-Петербург. «Тру! Пе! Тру!» (3+). ЦК и НТ им. С.П.Кадышева

11.00, 13.00 – Театр «Hugo & Ines», Перу. Пластические миниатюры «Short Stories» (короткие рассказы) (6+). Театр «Сказка»

17.00 – «Театрально-досуговый центр «Жёлтое окошко», г.Мариинск. «Геройские анекдоты» (история одного подвига) (16+). Драматический театр, малый зал

18.30 Театр «Credo», Болгария. «Папа всегда прав» (16+). Драматический театр

6 июля

10.00,12.00 – Театр «Складной жираф», г.Санкт-Петербург. «Жук, паук и бабочка» (0+). Театр «Сказка», зал для малышей

10.00,12.00 – Семейный кукольный театр «Токуу», Республика Тыва.«Тувинские и русские сказки на пальцах» (Пальчиковый театр) (3+). Драматический театр, малый зал

10.00 – Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова, Абакан. «Тимирхол-кабарга». Драматический театр

11.00,13.00 – Новосибирский областной театр кукол, г.Новосибирск. «Карлик нос» (6+). Театр «Сказка»

18.00 – Московский драматический театр «Человек» и «СкворцовТеатр», г. Москва. «Кроткие» (18+). Театр «Сказка»

20.00 – Русский республиканский драматический театр им М.Ю.Лермонтова, г. Абакан. «Метель» (16+). Драматический театр

Куда еще пойти

День памяти и скорби

«Музыка мира против войны!» 0+

Ежегодный концерт под открытым небом «Музыка мира против войны!» посвящён Дню памяти и скорби — 78-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В концерте примут участие: Красноярский академический симфонический оркестр, Виталий Осипов, Марина Вишневская, Андрей Луговской, Алексей Орлов, вокальный ансамбль ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея».

Площадь Мира

22 июня, 20.00

Вход свободный.

День памяти. Песни военных лет 0+

Вы услышите песни военных лет в исполнении красноярских вокалистов Зайцевой Евгении, Коробченко Татьяны, Юшковой Ирины, Зарайской Татьяны, Игоря Мальцева и многих других. А также в программе примет участие группа «Мистер Гро…».

Центральный парк

22 июня, 17.00

Вход свободный.

Легкоатлетический пробег Parkrun 12+

Еженедельно по субботам проходят легкоатлетические пробеги Parkrun на 5 км, участники собираются в 8.45, проводят разминку и стартуют в 9.00. Место сбора: у Коммунального моста на радужной лестнице. Такие бесплатные забеги проходят в девятнадцати странах мира, включаю Россию.

Набережная р. Енисей (район Театральной площади)

22, 29 июня, 08.45

6, 13, 20, 27 июля, 08.45

Участие бесплатное.

Фото-суббота «Иллюзия» 12+

На празднике для всех любителей фотографии ожидаются фото-зоны, лекции, мастер-классы, маркет и фудкорт.

Парк им. 1 мая

22 июня, 15.00

Вход свободный.

Академический хор «Бельканто» 6+

В программе: русская и зарубежная классика, обработки народных песен, хоровые произведения современных композиторов.

Дом офицеров

Ул. Перенсона, 20

24 июня, 19.00

Билеты 200 рублей.

Программа проекта «Старый кинотеатр» 16+

Тема года «Советское многонациональное» посвящена 100-летию создания Советского кинематографа в августе 1919 года

Июньский сеанс посвящен киргизской кинематографии. Смотрим остросюжетный боевик 1972 года «Алые маки Иссык-Куля» (реж. Б. Шамшиев).

Музейный центр «Площадь Мира»

27 июня, 14.00

Вход свободный.