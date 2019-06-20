«Битва однушек!»: выбираем самую лучшую квартиру от красноярских застройщиков

Однокомнатные квартиры были, есть и будут самым востребованным жильем. За «коммуналку» платить меньше – это раз. Ремонт дешевле – это два. Мебели много не надо – это три. Но самая главная причина – цена!

Комментирует Ирина Томаровская, исполнительный директор «АРЕВЕРА-Недвижимость»:

- Для молодой семьи однокомнатная квартира - это выгодное вложение в первое жилье. Особенно, при учете субсидирования, например, материнского капитала. Вторая категория покупателей – люди, приобретающие жилье для инвестиционных целей. Ведь однокомнатную квартиру гораздо проще сдать в аренду, чем трехкомнатную. И третья категория – родители, покупающие квадратные метры для детей – студентов. Однокомнатная квартира - отличный старт для молодого специалиста. Стоимость квартиры зависит от площади, материала стен, места расположения и застройщика. Покупатели сейчас смотрят, в первую очередь, кто строит.

При покупке квартиры нужно учесть великое множество нюансов. Будет ли парковка? А зеленая зона? Детская площадка? А соседи в окна не будут заглядывать? Лифт грузопассажирский? Санузел совмещен или нет? Балкон застеклен? Обои наклеены? Кафель? Не далеко ли магазин, поликлиника, детский сад, школа, автобусная остановка? Вид из окна красивый?

Столько вопросов, что голова кругом! Самое время устроить испытание для однокомнатных квартир! Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте нового конкурса «Битва однушек!».

Мы наугад выбрали предложения от застройщиков, внимательно их изучили и подобрали наиболее оптимальные варианты для покупателей. Ну а лучшее предложение на рынке красноярской недвижимости предстоит выбрать читателям «Комсомолки».

С 24 июня до 26 августа голосуйте на сайте krsk.kp.ru за понравившийся вариант. Итоги мы подведем 29 августа, как раз к началу нового «сезона» на рынке недвижимости. Ведь к осени обычно увеличивается спрос и покупатели очень активны. Застройщики придумывают различные выгодные условия, чтобы завоевать клиентов. А у нашего победителя будет дополнительный бонус – победа в конкурсе! В финал попадет «однушка», набравшая наибольшее количество голосов.

Награждение состоится 30 августа. Застройщик идеальной квартиры получит диплом и подарки от «Комсомольской правды» - Красноярск, а также от наших партнеров.

Информация о квартирах с сайта ЦИАН.