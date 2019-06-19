2019-06-19T16:40:09+03:00
Общество

Слишком много микробов! Эксперты забраковали 40% сгущенки из магазинов Красноярска

Какие образцы попали в черный список?
Ася ЖУКОВА
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Эксперты забраковали 40% сгущенки из магазинов Красноярска.Эксперты забраковали 40% сгущенки из магазинов Красноярска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Густая, светло-кремовая, с нежным сливочным вкусом. Для многих сгущенка до сих пор остается любимым лакомством. Но, понятно, не вся она одинаковая. Чтобы разобраться, какая лучше, специалисты красноярского ЦСМ проверили ее на качество.

Приобрели в магазинах города десять образцов из Белгородской, Омской, Смоленской и Орловской областей, Краснодарского и Красноярского краев, а также из Беларуси и Хакасии. Исследовали на наличие растительных жиров, по физико-химическим и микробиологическим показателям.

И вот, к каким выводам пришли. Четыре из десяти образцов признали не соответствующими требованиям ГОСТ по безопасности.

- Слишком много микробов: в молоке Ужурское» («Искра», Красноярский край), «Молочная страна» («Промконсервы», Смоленск), «Главпродукт» («Верховский молочный комбинат», Москва) и «Семенишна» («Саянмолоко», Красноярский край);

- Неверно указана доля жира, белка, сахарозы: «Главпродукт» и «Саянмолоко».

А шесть образцов прошли испытания удачно. Это молоко «Алексеевское» («Алексеевский молочно-консервный комбинат», Белгородская область), «Коровка из Кореновки» (Краснодарский край), «Великая Сибирь» (Омская область), «Рогачевъ» и « Совок» (Беларусь), а также «Назарово» (Красноярский край).

Растительных жиров в образцах не обнаружили.

- Сейчас принято считать, что в торговых сетях невозможно купить качественные продукты, - отметила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяна Мельник. - Испытания молока сгущенного этот факт не подтверждают: более половины образцов показали высокое качество. Приятно удивило отсутствие в составе растительных жиров. Тогда как по результатам предыдущих оценок, 70% проверенных образцов содержали растительные жиры, то есть были фальсифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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