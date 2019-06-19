«Так бывает»: экс-участник Дома-2 Александр Гобозов расстался с невестой из Красноярска прямо перед свадьбой

Она привлекательна, он… чертовски привлекателен. Свадьбу экс-участника Дома-2 Александра Гобозова поклонники ждали с особым чувством. Еще бы, один из самых ярких, романтичных и - что тут кривить душой - влюбчивых участников шоу на ТНТ объявил: наконец, встретил ту самую, единственную. И неважно, что их разделяют тысячи километров, теперь он по-настоящему счастлив.

Любовь за тысячи километров

Вскоре выяснилось, избранницу 37-летнего мужчины зовут Надежда Бурковская. Она из Красноярска, сейчас в разводе, воспитывает маленькую дочку от первого брака.

Небольшая предыстория: они познакомились, когда Саша, сделавший карьеру в сетевом маркетинге, прилетал в Красноярск по делам. Там-то и столкнулся с Надеждой, которая возглавляет в городе подразделение компании.

Девушка с деловой хваткой (еще она успешный агент по недвижимости, а также стилист) и экзотическим разрезом зеленых глаз буквально покорила Александра. Служебный роман развивался стремительно. «Смотреть в одном направлении, смотреть друг на друга и быть счастливыми», так он подписывал совместные фото в соцсетях. Но о свадьбе влюбленные пока не объявляли.

О том, что они подумывают о браке, проговорились друзья Саши по телестройке. Неужели правда? – мы дозвонились до него в середине мая.

- Все так, сейчас я в Москве, 19 мая прилечу в Красноярск, - подтвердил Гобозов. – Тогда и договоримся об интервью. Расскажем обо всем.

Отлично, созваниваемся 19-го, узнаем: мы приглашены на свадьбу. Она будет 13-14 июня в большом коттедже у реки Маны. Живописное место, причудливые скалы у воды, эффектное обрамление для торжества.

Все переиграли

Набираем жениха и невесту ближе к дате (в целом мы перезванивались месяц) и тут…

- Все переиграли, - огорошивает нас Надежда. – 13-го свадьбы не будет. Перенесли на потом. Скорее всего, будем расписываться в Москве. Когда, точно сказать не могу, поговорите с Александром.

Звоним раз, другой, третий – ответ один: «Извините, я занят, перезвоню сам». Дальше - тишина. Что же случилось? Все выяснилось во вторник,18 июня. Неожиданно для фолловеров Надежда разом удалила из своего инстаграма все фото с женихом. А на прямой вопрос подписчиков, не рассталась ли она с Сашей, ответила: «Так бывает». Только о причинах предпочла умолчать.

О разрыве Надежда рассказала своим подписчикам. Фото: соцсети.

По сведениям официального издания Дома-2, когда Саша был в Красноярске, влюбленные поссорились. Так сильно, что он тут же взял билет обратно в Москву. А Надя осталась в своем городе. Ходили разговоры, что 16-го июня она все-таки должна была появиться в Москве, там они с женихом уже нашли квартиру.

Разрывается на два «фронта»?

Но пока ничего не изменилось. Он в столице, она в Сибири. К слову, мама Гобозова Ольга Васильевна переживает, что свадьба сорвалась. Впрочем, она была бы не против, если бы сын вернулся к бывшей жене Алиане, утверждает Dom2Life. У них общий сын Роберт, а Саша – нежнейший отец. Почти каждую свободную минуту проводит вместе с ребенком, фактически разрываясь на два «фронта». И это, понятно, не укрепляло его отношений с Надей.

Какая красивая была пара. Но, может быть, все еще образуется? Фото: соцсети.

Ну а что же сами жених и невеста?

- Честно, я не хочу это комментировать! – признался нам сегодня Александр (причем голос был очень огорченным).

- Расстались, и все на этом, - отрезала Надежда. – Комментировать тут нечего.