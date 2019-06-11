2019-06-11T04:19:25+03:00
Общество

Жара под +30 вернется в Красноярск после дождей и гроз

Рассказываем, когда ждать резкого потепления
Ася ЖУКОВА
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Жара под +30 вернется в Красноярск после дождей и гроз.Жара под +30 вернется в Красноярск после дождей и гроз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После нескольких прохладных дней с дождями, грозами и сильным ветром в Красноярск возвращается тридцатиградусная жара. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра края.

Во вторник, 11 июня, погода пока не изменится. Ожидается плюс 20-22, небольшой дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

- А вот в центральных и южных районах края местами грозы, в южных – порывы западного ветра до 18 метров в секунду, в центральных сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса, - предупреждают в Среднесибирском УГМС. – Также грозы могут быть в Туруханском районе и Эвенкии, с порывами ветра также до 18 метров.

Повторимся: это во вторник и в целом по краю. Впрочем, непогода скоро отступит. Уже в среду, 12 июня, дожди в Красноярске прекратятся, выглянет солнце, потеплеет до плюс 27 градусов.

С четверга, 13 июня, осадки, правда, возобновятся. Но будет по-прежнему тепло – плюс 26-28 градусов.

Слегка похолодает в воскресенье, 16 июня, до плюс 24 градусов. Но уже на следующий день снова придет жара, будет плюс 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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