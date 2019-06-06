Критиковали – получите: в Красноярске на вантовом мосту для велосипедистов установили новые запрещающие знаки

Критиковали? Теперь получите: полный вам запрет! Такой ответ выдали в Центре реализации социальных проектов на конструктивную критику красноярцев относительно знаков дорожного движения на вантовом мосту.

Напомним предысторию: в середине мая «Комсомолка» обратилась в Центр с простым вопросом, когда на мосту появится новая разметка взамен стершейся? Наверняка помните, что мост прежде был разделен на две полосы, одна для пешеходов, другая для тех, кто на колесах. Но за несколько месяцев краска стерлась.

И услышали: «Зачем вам разметка? У нас при въезде на мост стоят знаки, которые показывают, что это пе-ше-ходная зона, и передвижение на велотранспорте там запрещено. Знаки появились не сегодня, находятся там давно».

Многих велосипедистов это обескуражило: как же так – испокон веков они ездят через вантовый мост, чтобы покататься на острове Татышев. И вдруг нельзя? Кто-то не поленился, даже поехал и проверил знак. И точно – ошибочка вышла. Никакого запрета там нет, потому что знак там стоял, какой надо знак – разрешающий ходить пешеходам и ездить велосипедистам.

В ГИБДД города «Комсомолке» даже официальный комментарий дали 15 мая:

- На въезде на вантовый мост установлен знак 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением», - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. – Такие знаки применяют для обозначения дорожек, предназначенных для совместного движения пешеходов и велосипедов. В том числе когда пешеходы и велосипеды не разделяются на самостоятельные потоки.

И вот сегодня, спустя три недели, красноярцы заметили у входа на вантовый мост уже не один, а сразу три новых знака. Они означают, что пешком ходить по-прежнему можно. А вот проезжать на велосипедах нельзя. И на лошадиных повозках – тоже.

- На вантовом мосту восстановили разметку для пешеходов, которая дополнена стрелками по направлению движения, а также разделительной полосой. Также устанавливаются дорожные знаки «Пешеходная зона» и «Движение на велосипеде запрещено». При этом горожане могут перевозить велосипед рядом с собой. Такое решение принято в связи с многочисленными жалобами горожан на опасные ситуации с участием велосипедистов и пешеходов, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МАУ «Центр реализации социальных проектов» Екатерина Суворова.

А нам остается добавить, что дело-то по сути, не в велосипедах и не в пешеходах, а в культуре поведения. Если люди не научились уважать друг друга и пропускать вперед, никакие знаки не помогут.

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- Женщина, ребенка уберите! В смысле, куда еду?! Это он под колеса лезет!

Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту вКрасноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет (подробнее)